Πυρκαγιά στη Σαμοθράκη- Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους

Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και για τον λόγο αυτόν εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ