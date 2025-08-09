Ειδήσεις | Ελλάδα

Κρήτη: Σύγκρουση δύο τουριστικών βαν στον ΒΟΑΚ

Τραυματίστηκαν πέντε άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν για νοσηλεία εκτός κινδύνου.

Δύο βαν μεταφοράς τουριστών συγκρούστηκαν το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Για άγνωστο λόγο το ένα βαν παρέκλεινε της πορείας του και έπεσε με σφοδρότητα στο άλλο βαν, το οποίο βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι ζημιές στα δύο οχήματα είναι εκτεταμένες με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός ατόμου που ήταν ο οδηγός του βαν. 'Αμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η Πυροσβεστική υπηρεσία που βρέθηκε στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του.

Πέντε τραυματίες, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, οι οποίοι δεν διατρέχουν κίνδυνο, ενώ λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία επί του ΒΟΑΚ διεκόπη με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλης αναμονής των οχημάτων. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει επανέλθει στο φυσιολογικό μετά και την παρέμβαση των αστυνομικών από το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

