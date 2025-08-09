Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος που είχε στο σπίτι του κοκαΐνη, ηρωίνη και ένα δίκαννο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται 49χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, χθες το μεσημέρι στο σπίτι του σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,2 γραμμαρίων,

• 1 αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε ηρωίνη, συνολικού βάρους 12,13 γραμμαρίων,

• 1 ζυγαριά ακριβείας,

• το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ και

• δίκαννο κυνηγετικό όπλο, το οποίο ανήκε σε έτερο άτομο και για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια τον Απρίλιο του 2024.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

