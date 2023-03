Αττική Οδός: «Γύρισε το παιχνίδι» σε κυκλοφορία και έσοδα το 2022, θετική εκκίνηση το 2023 – Τι «τρέχει» με τον διαγωνισμό

Πάνω από τα αντίστοιχα νούμερα του 2019, χρονιά προ της πανδημίας, είναι οι επιδόσεις του αυτοκινητόδρομου για το 2022. Πώς κινήθηκαν ροές και εισροές πέρυσι. Με το «δεξί» μπήκε και το φετινό έτος. Τι γίνεται με τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης.

Ολικό είναι πλέον το... come back του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού τόσο σε επίπεδο κυκλοφορίας όσο και σε σχέση με τα έσοδα. Το 2022 ήταν η χρονιά στην οποία, στο σύνολο του έτους, τόσο οι ροές όσο και οι εισροές «πέρασαν πάνω» από τα αντίστοιχα νούμερα του 2019, δηλαδή του έτους ακριβώς προ της πανδημίας, όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς. Τάση που είχε διαφανεί μέσα στο περασμένο έτος και φαίνεται να επιβεβαιώνεται και στην εκκίνηση του 2023, με τον Ιανουάριο να έχει καλύτερες επιδόσεις από τον πρώτο μήνα του 2019.

Ανεβασμένα νούμερα σε κυκλοφορία και έσοδα το 2022 έναντι του 2019

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες της αγοράς, στο σύνολο του 2022 η μέση ημερήσια κυκλοφορία προσέγγισε τις 237 χιλ. διελεύσεις οχημάτων, όταν το 2019 η μέση κίνηση ήταν στα 236 χιλ. οχήματα. Μπορεί η άνοδος να είναι οριακή, ωστόσο, δείχνει την σαφή τάση επαναφοράς των κυκλοφοριακών ροών στον αστικό οδικό άξονα μετά τα δύο δύσκολα χρόνια της πανδημίας και των περιορισμών στην κυκλοφορία. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 η μέση ημερήσια κίνηση έφτανε τα 210 χιλ. οχήματα και το 2020 ήταν κάτω των 180 χιλ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κίνηση σε αρκετούς μήνες το 2022 ήταν μεγαλύτερη από τους αντίστοιχους του 2019, όπως για παράδειγμα μέσα στους τελευταίες 5 μήνες του περασμένου έτους αλλά και νωρίτερα.

Αντίστοιχη επαναφορά καταγράφηκε και στα έσοδα (προ ΦΠΑ) για το 2022 της κοινοπραξίας που διαχειρίζεται και λειτουργεί τον αυτοκινητόδρομο, πάντα σε σχέση με το 2019. Πέρυσι, στο σύνολο του έτους τα έσοδα φέρονται να έχουν ξεπεράσει τα 196 εκατ. ευρώ, έναντι 194 εκατ. ευρώ το 2019. Στην πράξη, έχουμε να κάνουμε με άνοδο 1,5%, δηλαδή επίσης οριακή, ωστόσο, τα νούμερα δείχνουν την πορεία και την εικόνα του asset. Υπενθυμίζεται ότι ο περυσινός Ιανουάριος είχε επιβαρυνθεί και με το «κλείσιμο» του οδικού άξονα λόγω του χιονιά που είχε πλήξει και την Αττική (Ελπίδα), στερώντας προφανώς έσοδα από την εταιρεία. Να θυμίσουμε απλώς ότι το 2021 τα συνολικά έσοδα (και αυτά προ ΦΠΑ) ήταν στα 176-177 εκατ. ευρώ και το 2020 στα 151 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, τα έσοδα απέχουν αρκετά από τα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσης (2011 και πίσω) όταν υπήρχαν χρονιές με εισροές σταθερά 200 εκατ. ευρώ και άνω (φθάνοντας τα 248,5 εκατ. το 2009, που ήταν και η καλύτερη χρονιά της Αττικής Οδού), ωστόσο, παραμένει πραγματικότητα ότι πέρυσι η πορεία του αυτοκινητόδρομου δείχνει στοιχεία επαναφοράς.

Θετική εκκίνηση το 2023

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, ο πρώτος μήνας του 2023 δείχνει να επιβεβαιώνει την ανοδική τάση της Αττικής Οδού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Ιανουάριο της φετινής χρονιάς καταγράφηκε μέση ημερήσια κίνηση άνω των 230-231 χιλ. οχημάτων, ανεβασμένη (σχεδόν 8%-9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, που αποτελεί και μέτρο σύγκρισης. Αντίστοιχα ανεβασμένα φέρονται να είναι και τα έσοδα τον πρώτο μήνα του 2023 έναντι του 2019, καθώς εκτιμάται ότι υπερέβησαν τα 16 εκατ. ευρώ (σχεδόν 15 εκατ. τον πρώτο μήνα του 2019).

Η «εικόνα» του asset και ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα αυτή αφενός καταδεικνύει την τάση επαναφοράς του οδικού άξονα (σε κίνηση και έσοδα), αφετέρου αποτελεί μια καλή επικαιροποιημένη «εικόνα» της πορείας του εν όψει και του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης (η υφιστάμενη λήγει τον Οκτώβριο 2024). Να σημειωθεί ότι αν και υπάρχει η θεωρητική ημερομηνία της 29ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των οικονομικών προσφορών, εντούτοις, ο εκλογικός κύκλος ενδέχεται να μεταβάλλει τα χρονοδιαγράμματα και οι εξελίξεις να πάνε για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επίσης, και δεδομένου ότι κατά καιρούς κυκλοφορούν σενάρια περί αλλαγών στις κοινοπραξίες που διεκδικούν το asset (8 σχήματα έχουν προκριθεί) μέσω αποχωρήσεων ομίλων, εισόδου νέων παικτών (που πληρούν όρους), αναζητήσεις εταίρων κ.λπ., αξίζει να σημειώσουμε ότι στην αγορά δεν αποκλείουν ανακατατάξεις στα σχήματα. Αν και όχι απαραίτητα αυτές που ακούγονται. Οι νέες συνθήκες (υψηλότερα επιτόκια κ.α.) ενδέχεται να προκαλέσουν δεύτερες σκέψεις σε διεκδικητές. Όχι μόνο για το ύψος της οικονομικής προσφοράς (ιδίως με τα διόδια στα 2,5 ευρώ), αλλά ακόμα και για τη συμμετοχή τους στην τελική φάση. Υπενθυμίζεται ότι το asset σε αυτή τη φάση διεκδικούν 8 κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εγχώριες δυνάμεις του τομέα υποδομών (ΑΒΑΞ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, Μυτιληναίος, Κοπελούζος) και μεγάλα ξένα funds, ενώ η Intrakat έχει γνωστοποιήσει ότι είναι σε προχωρημένες επαφές για συνεργασία της με την κοινοπραξία της πορτογαλικής Brisa.

Οι προσδοκίες και τα προσεχή έσοδα για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ

Όπως είναι οι γνωστό οι προσδοκίες του ΤΑΙΠΕΔ για την εκ νέου παραχώρηση της Αττικής Οδού ήταν υψηλές, με παλιότερες εκτιμήσεις της διοίκησής του να τοποθετούν το εφάπαξ τίμημα στην περιοχή των 2,4 δισ. ευρώ, αν και στη συνέχεια έπεσαν οι τόνοι επ’ αυτού καθώς έχουν αλλάξει οικονομικά και γεωπολιτικά δεδομένα. Να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες, εκτός διαγωνισμού, όπως οι περίφημες επεκτάσεις του αυτοκινητόδρομου, με την αγορά να αναμένει τις αποφάσεις του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για το timing και το μοντέλο δημοπράτησης (πλην Λ. Κύμης), αλλά και απαιτήσεις – αποζημιώσεις δεκάδων εκατ. ευρώ που φέρονται να διεκδικούν οι δύο μέτοχοι της κοινοπραξίας (ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ, ποσοστά 65% - 35% περίπου). Επιπρόσθετα, έσοδα συνολικού ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπράξουν σε βάθος 3-4 ετών (από σήμερα, όχι τη λήξη της σύμβασης) οι δύο εταίροι της Αττικής Οδού, από μερίσματα επόμενων ετών (βάσει προβολών και ποσών που εισπράχθηκαν προηγούμενα έτη), συν τα κεφαλαιακά αποθεματικά που θα μοιραστούν στους μετόχους της κοινοπραξίας με την εκκαθάριση της (όταν λήξει η σύμβαση).

Ποια είναι τα 8 σχήματα

Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση είναι οι (όπως είχε ανακοινώσει το ΤΑΙΠΕΔ): ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., GRUPPO FININC – INC SpA, Ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Ένωση προσώπων BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Ένωση προσώπων MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.ar.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Ένωση προσώπων «UNION OF ENTITIES VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.», Ένωση προσώπων VAUBAN – DIF – EGIS, Ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FS ARK HOLDCO S.a.r.l.