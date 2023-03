«Ζήλεψε» ο Έλον Μασκ: Θέλει το δικό του ChatGPT - «Είναι τρομακτικά καλό»

Ειδική ομάδα «κρούσης» για τη δημιουργία του νέου αντι-ChatGPT φέρεται να συγκροτεί ο Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ προσέγγισε ερευνητές με βαθιές γνώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη τις τελευταίες εβδομάδες για τη συγκρότηση ενός νέου ερευνητικού εργαστηρίου με στόχο την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής λύσης στο ChatGPT της OpenAI.

Σύμφωνα με την Information, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου «στρατολόγησε» τον Ιγκόρ Μπαμπούσκιν, έναν κορυφαίο επιστήμονα που πρόσφατα αποχώρησε από τη μονάδα DeepMind AI της Alphabet.

Ο ιδιοκτήτης των Tesla, Space X και Twitter μαζί με τον Μπαμπούσκιν συζήτησαν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ειδικής ομάδας για να συνεχίσει την έρευνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η «επιχείρηση» είναι ακόμα σε πρώιμα στάδια.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, δε υπάρχει μέχρι στιγμής λεπτομερές σχέδιο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων προϊόντων, όμως όλο και κάτι θα έχει στα «σκαριά» ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής που από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους είχε πλέξει το εγκώμιο του ChatGPT.

«Το ChatGPT είναι τρομακτικό καλό. Δεν απέχουμε πολύ από μία επικίνδυνα ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη» είχε υπογραμμίσει σε πρόσφατο «τιτίβισμά» του.

ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI.

— Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022