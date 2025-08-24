Υγεία

Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. ευρώ για τα 50 έργα του Υπ. Υγείας

Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. ευρώ για τα 50 έργα του Υπ. Υγείας
«Δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε...» καταλήγει η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη.

Την κατανομή της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας, με συνολικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα και επισυνάπτει πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία.

  • Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: ~24.3%
  • Υποδομές & Νοσοκομεία: ~21%
  • Τεχνική Βοήθεια & Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις: ~19.4%
  • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): ~18.1%
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: ~12.7%
  • Ψυχική Υγεία: ~2.3%
  • Εκπαίδευση & Ανθρώπινο Δυναμικό: ~ 1%

