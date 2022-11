Έτοιμο για να «φτάσει στα χέρια» των υποψήφιων επενδυτών είναι το σχέδιο της σύμβασης για τη νέα 25ετή παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου. Πώς επηρεάζει το asset το πολιτικό - εκλογικό κλίμα. Τι φέρεται να επιθυμεί το ΤΑΙΠΕΔ. Τα σενάρια για το ύψος των διοδίων

Έτοιμα για να «φτάσουν στα χέρια» των υποψήφιων επενδυτών είναι τα σχέδια της σύμβασης για τη νέα 25ετή παραχώρηση της Αττικής Οδού. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι θέμα ημερών το πρώτο σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης να καταλήξει στους «μνηστήρες», δηλαδή στα οκτώ σχήματα που έδωσαν το παρών στην αρχική φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη συντάξει και ολοκληρώσει τον πολυσέλιδο φάκελο ο οποίος αποστέλλεται άμεσα στις κοινοπραξίες προς μελέτη.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος εμβληματικός διαγωνισμός σχετίζεται με μια βασική διαδικασία, δηλαδή τον εκλογικό κύκλο στην Ελλάδα σε συνδυασμό και με τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος που θα καθορίσει ίσως και το ύψος των οικονομικών προσφορών, τουλάχιστον σε έναν βαθμό, ήτοι το ύψος των διοδίων σε σχέση με την τωρινή τιμή των 2,8 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με διαρροές κάποια σενάρια φέρνουν το αντίτιμο σε χαμηλότερα επίπεδα, πλην όμως πρέπει αυτό να επιβεβαιωθεί.

Οι προσφορές και οι εκλογές

Όπως από καιρό έχει αναφέρει το insider.gr αλλά και η στήλη BackStory, πρόθεση του ΤΑΙΠΕΔ είναι η υποβολή των προσφορών να λάβει χώρα περί τον Απρίλιο του 2023 (ή κάπου εκεί), αν συνυπολογίσουμε ότι οι εκλογές θα μπορούσαν να γίνουν λίγο αργότερα από το Πάσχα ή γύρω από αυτό). Πρόθεση των διοικήσεων φορέων όπως το ΤΑΙΠΕΔ είναι να λειτουργούν ανεξάρτητα των πολιτικών – εκλογικών διαδικασιών ώστε να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης στις τάξεις υποψήφιων επενδυτών. Αλλά επειδή οι ανατροπές και οι αναβολές συμβαίνουν συχνά σε τέτοιες συγκυρίες, ιδίως στην Ελλάδα, στο ΤΑΙΠΕΔ, υπό τον CEO, Δ. Πολίτη, ευελπιστούσαν να ωριμάσουν και προχωρήσουν διαδικασίες ώστε να μην «πέσουν» ακριβώς πάνω στην «ευαίσθητη περίοδο» των εκλογικών αναμετρήσεων. Πλέον, το πολιτικό κλίμα έχει «βαρύνει» και εφόσον οδηγηθούμε σε εκλογές νωρίτερα, ενδέχεται να επηρεαστεί ακόμα και αυτό το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, στο Ταμείο φέρονται να μην επιθυμούν ανατροπές και παρατάσεις, ούτε και… παράταση στη σύμβαση παραχώρησης που λήγει τον Οκτώβριο του 2024 (ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΑΒΑΞ).

Τα σενάρια για τα διόδια

Το ΤΑΙΠΕΔ αναζητούσε μια «χρυσή τομή», με ζώνες χρέωσης, σε κάποιες ώρες της ημέρας με ακριβότερα διόδια (ίσως και προς τα 3,5 – 3,8 ευρώ) αλλά σε άλλες σαφώς χαμηλότερο αντίτιμο, «βγάζοντας» ένα μέσο όρο ίσως και κάτω των 2,8 ευρώ. Ωστόσο, η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως έχουμε αναφέρει, φέρονται να μην προκρίνουν το μοντέλο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ άλλες διαρροές – φήμες κάνουν λόγο «για σκέψεις που δείχνουν διόδια στα 2,6 ευρώ». Στο ΤΑΙΠΕΔ, δίχως να παραγνωρίζουν ότι πρόκειται για αστικό αυτοκινητόδρομο και για μια ιδιαίτερη πολιτικη συγκυρία εν όψει εκλογών, είναι λογικό να εστίαζαν σε θέματα που επηρεάζουν το τίμημα. Από την άλλη πλευρά βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι και η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί μια κατάσταση και μάλιστα προεκλογικά, δηλαδή το ύψος των διοδίων (όπως και σε άλλες οδικές παραχωρήσεις), δίχως να επηρεαστεί πολύ η συμπεριφορά των επενδυτών.

Προφανώς το ύψος των διοδίων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο καθώς χωρίς μια ξεκάθαρη εικόνα οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να κάνουν ακριβείς υπολογισμούς για τα έσοδα ώστε να καταλήξουν στην τελική τους οικονομική προσφορά. Εκτιμάται ότι εκτός από το εφάπαξ τίμημα θα προβλέπεται και ετήσια συνδρομή από τον νέο παραχωρησιούχο προς το Δημόσιο. Όπως είναι οι γνωστό οι προσδοκίες του ΤΑΙΠΕΔ για την εκ νέου παραχώρηση της Αττικής Οδού ήταν υψηλές, με παλιότερες εκτιμήσεις της διοίκησής του να τοποθετούν το εφάπαξ τίμημα στην περιοχή των 2,4 δισ. ευρώ, αν και στη συνέχεια έπεσαν οι τόνοι επ’ αυτού. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι πέραν της εκλογικής αναμέτρησης υπάρχουν και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν τέτοιους διαγωνισμούς όπως οι «αναταράξεις» σε διεθνές οικονομικό – γεωπολιτικό επίπεδο, η άνοδος των επιτοκίων κ.α. Στο μεταξύ, τα οικονομικά μεγέθη της Αττικής Οδού επιστρέφουν στα επίπεδα πριν από την πανδημία, με την παραχώρηση να αφήνει πίσω της τη δύσκολη διετία (2020-2021) με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Περί παράτασης

Ωστόσο, το βασικό θέμα είναι η πολιτική απόφαση εν μέσω προεκλογικής περιόδου και εφόσον βέβαια δεν προλάβουν τον διαγωνισμό άλλες εξελίξεις και αίφνης οδηγηθούμε σε ακραίο σενάριο, δηλαδή σε παράταση της σύμβασης (π.χ. για 1 έτος). Πάντως, στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στελέχη εταιρειών της υφιστάμενης κοινοπραξίας ισχυρίζονται ότι «ακόμα και αν προκύψει, λόγω απροόπτου γεγονότος, ανάγκη παράτασης της υφιστάμενης σύμβασης η κοινοπραξία δεν θα καρπωθεί τα οφέλη των μερισμάτων αλλά απλά θα λειτουργήσει και συντηρήσει τον οδικό άξονα δίχως πρόσθετα bonus». Αν αυτό ισχύει και «δουλέψει» σαν σύστημα, είναι κάτι που θα φανεί στο τυχόν σενάριο παράτασης που όμως απεύχονται στο ΤΑΙΠΕΔ. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες, όπως οι περίφημες επεκτάσεις του αυτοκινητόδρομου, αλλά αυτές είναι εκτός διαγωνισμού και η αγορά αναμένει τις αποφάσεις του υπουργείου για το timing και το μοντέλο δημοπράτησης (πλην Λ. Κύμης), όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει σε σχετικά θέματα.

Οι «μονομάχοι» και η Intrakat

Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού είναι οι (όπως είχε ανακοινώσει το ΤΑΙΠΕΔ): ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., GRUPPO FININC – INC SpA, Ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Ένωση προσώπων BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Ένωση προσώπων MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.ar.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Ένωση προσώπων «UNION OF ENTITIES VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.», Ένωση προσώπων VAUBAN – DIF – EGIS, Ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FS ARK HOLDCO S.a.r.l. Επιπρόσθετα, πρόσφατα μόλις ο CEO της Intrakat, Αλ. Εξάρχου, ανέφερε ότι ο όμιλος είναι σε επαφές ώστε να «κουμπώσει» μετοχικά σε μια από τις κοινοπραξίες. Παλιότερα κυκλοφορούσαν σενάρια για 1-2 πιθανές κοινοπραξίες με τις οποίες θα μπορούσε να συνεργαστεί ο όμιλος, ωστόσο, έκτοτε έχουν προκύψει μετοχικές και διοικητικές αλλαγές.