Το ΤΑΙΠΕΔ, τα μεγάλα assets και ο εκλογικός κύκλος – Ο ορίζοντας Απριλίου 2023 για Αττική Οδό και ΔΑΑ

Το Ταμείο επιχειρεί να ωριμάσει και προωθήσει διαδικασίες κόντρα στην επιδείνωση του κλίματος διεθνώς και στις επερχόμενες εγχώριες εκλογές. Η «χρυσή τομή» για τα διόδια της Αττικής Οδού και η παράδοση των Συμβάσεων στους επενδυτές. Προσφορές τον Απρίλιο «επιθυμεί» το ΤΑΙΠΕΔ. Το αεροδρόμιο Αθηνών, το εναλλακτικό μοντέλο για IPO στο Χρηματιστήριο και ο παράγοντας των υφιστάμενων μετόχων. Διαγωνισμός τη νέα χρονιά.

Την περίοδο του Απριλίου 2023 (ή κάπου εκεί) ώστε να μην «μπλέξουν» διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων, και μάλιστα εμβληματικών, όπως η νέα 25ετής σύμβαση παραχώρησης για την Αττική Οδό ή η αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (μέσω και IPO στο Χρηματιστήριο) με τον εκλογικό κύκλο που αναμένεται να «ανοίξει» πριν το καλοκαίρι του επόμενου έτους, φαίνεται να έχουν «κυκλώσει» στο ΤΑΙΠΕΔ, εφόσον βέβαια όλα πάνε καλά και βάσει αρχικού σχεδιασμού.

Βέβαια, πρόθεση των διοικήσεων φορέων όπως το ΤΑΙΠΕΔ ή η μητρική ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) είναι να λειτουργούν ανεξάρτητα των πολιτικών – εκλογικών διαδικασιών ώστε να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης στις τάξεις υποψήφιων επενδυτών. Αλλά επειδή οι ανατροπές και οι αναβολές συμβαίνουν συχνά σε τέτοιες συγκυρίες, ιδίως στην Ελλάδα, στο ΤΑΙΠΕΔ, υπό τον CEO, Δ. Πολίτη, ευελπιστούν να ωριμάσουν και προχωρήσουν διαδικασίες ώστε να μην «πέσουν» ακριβώς πάνω στην «ευαίσθητη περίοδο» των εκλογικών αναμετρήσεων που εκτιμάται ότι θα έχουμε πριν το καλοκαίρι του επόμενου έτους, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται και από τα μέχρι τώρα λεγόμενα του πρωθυπουργού.

Η περίοδος Μαρτίου – Απριλίου για οδικό άξονα και αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Προς την κατεύθυνση αυτή, προσπαθούν να «ωριμάσουν» διαδικασίες και στάδια διαγωνισμών ώστε για τη μεν περίπτωση της Αττικής Οδού οι οικονομικές προσφορές να δοθούν από τους υποψήφιους επενδυτές περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023, δηλαδή κάπου τον Απρίλιο, για τη δε περίπτωση της περαιτέρω αποκρατικοποίησης του ΔΑΑ να έχουμε προκήρυξη του διαγωνισμού σε βάθος μερικών μηνών από τώρα, την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2023. Δηλαδή, στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, έχοντας υπόψη ότι θεωρητικά μπορεί να έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις λίγο πριν το καλοκαίρι του 2023, φέρονται να επιθυμούν την προώθηση διαδικασιών τουλάχιστον για κάποιες εμβληματικές ή «δύσκολες» περιπτώσεις assets που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους. Όπως επίσης, η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να εκκινήσει η περίοδος παραχώρησης της Εγνατίας Οδού μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Αττική Οδός: Οι Συμβάσεις, ο ορίζοντας και η «χρυσή τομή» για τα διόδια

Βέβαια, το μεγάλο project που «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ είναι ο διαγωνισμός για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού. Οσον αφορά στην περίπτωση της Αττικής Οδού, πληροφορίες της αγοράς θέλουν το επιθυμητό σενάριο να κάνει λόγο για ολοκλήρωση και παράδοση των συμβάσεων στα 8 υποψήφια επενδυτικά σχήματα μέσα στον Οκτώβριο, ώστε να ξεκινήσει η μελέτη και τα σχόλια εκ μέρους τους. Όπως έχουμε και άλλες φορές αναφέρει πρόκειται για φάκελο 700 σελίδων με το Ταμείο να πρέπει να κάνει «αγώνα δρόμου» ώστε να παραδώσει τις Συμβάσεις έως τα μέσα του επόμενου μήνα ώστε υπό καλές συνθήκες να προχωρήσουν διαδικασίες με ορίζοντα τον Απρίλιο 2023 (υποβολή προσφορών). Βέβαια, εκκρεμούν θέματα όπως η τιμολογιακή πολιτική για τα διόδια. «Οι τιμές δεν θα είναι ούτε φθηνές, ούτε ακριβές», είχε σημειώσει το καλοκαίρι ο κ. Πολίτης που άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα γίνει χρήση χιλιομετρικής χρέωσης ενώ θα εφαρμοσθούν διαφορετικές χρεώσεις μέσα στην ημέρα.

Στο ΤΑΙΠΕΔ για την ώρα αναμένουν τον κυβερνητικό «χρησμό», δηλαδή τις αποφάσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις ζώνες και τις τιμές των διοδίων για τη νέα σύμβαση (που θα ξεκινήσει από τα τέλη 2024). Προφανώς το ύψος των διοδίων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο καθώς χωρίς μια ξεκάθαρη εικόνα οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να κάνουν ακριβείς υπολογισμούς για τα έσοδα ώστε να καταλήξουν στην τελική τους οικονομική προσφορά. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι πέραν της εκλογικής αναμέτρησης υπάρχουν και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν τέτοιους διαγωνισμούς όπως οι «αναταράξεις» σε διεθνές οικονομικό – γεωπολιτικό επίπεδο, η άνοδος των επιτοκίων κ.α.

Σε κάθε περίπτωση, για το ύψος των διοδίων αναμένεται να αναζητηθεί η «χρυσή τομή» μεταξύ εσόδων και κυκλοφοριακού φόρτου, με το τίμημα προφανώς να επηρεάζεται και από το νέο οικονομικό περιβάλλον (π.χ. αύξηση επιτοκίων και κόστους χρηματοδότησης).

Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού είναι οι (όπως είχε ανακοινώσει το ΤΑΙΠΕΔ): ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., GRUPPO FININC – INC SpA, Ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Ένωση προσώπων BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Ένωση προσώπων MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.ar.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Ένωση προσώπων «UNION OF ENTITIES VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.», Ένωση προσώπων VAUBAN – DIF – EGIS, Ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FS ARK HOLDCO S.a.r.l.. Πάντως, στην αγορά έχει κυκλοφορήσει φημολογία ότι όμιλοι (π.χ. μεταξύ αυτών ήταν η Intrakat) που είχαν μείνει εκτός αρχικής διαδικασίας (εκδήλωση ενδιαφέροντος) φέρονται να έχουν «κουμπώσει» σε κοινοπραξίες που ήδη συμμετέχουν στη διαδικασία, αν και αυτό θα φανεί στην πορεία.

ΔΑΑ: Το εναλλακτικό μοντέλο του IPO 30% στο ΧΑ, οι επενδυτές και οι νυν μέτοχοι

Για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - ΔΑΑ, το insider.gr εδώ και πολύ καιρό έχει αποκαλύψει και αναδείξει τα σχέδια για εναλλακτικό μοντέλο αξιοποίησης, μέσω και της εισαγωγής ποσοστού 30% στο Χρηματιστήριο Αθηνών (IPO), σενάριο που αν τελικά επαληθευθεί θα μπορούσε να «προικίσει» και τη χρηματιστηριακή αγορά με ένα κορυφαίο asset, κι ενώ ο τουρισμός και η κίνηση στα αεροδρόμια έχουν ανακάμψει. Πάντως, σε αυτή την περίπτωση θεωρητικά και πρακτικά θα πρέπει να ληφθεί και το «πράσινο φως» των υφιστάμενων μετόχων τόσο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής όσο και για την «επόμενη ημέρα» του Αεροδρομίου, δηλαδή για την χάραξη της περαιτέρω στρατηγικής.

Μάλιστα, δύο αμερικανικές τράπεζες αναμένεται να αναλάβουν το ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου για την είσοδο του ΔΑΑ στο ΧΑ, με κάποιες πληροφορίες να «δείχνουν» προς την πλευρά των Μorgan Stanley και Bank of America.

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει σήμερα το 30% των μετοχών του ΔΑΑ ενώ η Ελληνική εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε) έχει το 25% των μετοχών του ΔΑΑ. Το συνολικό δηλαδή ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται στο 55% των μετοχών του ΔΑΑ. Το υπόλοιπο 45% κατέχουν το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο PSP Investments διά της ελεγχόμενης από αυτό Avi Alliance (40%) και ο όμιλος Κοπελούζου (5%). Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο του 2019 τέθηκε σε ισχύ η χρονική επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης κατά 20 επιπλέον έτη, ήτοι έως το 2046. Παλιότερα, οι νυν μέτοχοι είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδιαφέρονταν για την περαιτέρω ενίσχυση του ποσοστού τους. Βέβαια, αν τελικά επιλεγεί, ως εκτιμάται ότι θα συμβεί, και το IPO στο ΧΑ, τότε αναμένεται διεύρυνση της «μετοχικής βάσης» με νέους επενδυτές που προφανώς θα «ποντάρουν» σ ένα asset με προοπτικές και σχετική δυνατότητα για διενέργεια συναλλαγών στο ταμπλό (market liquidity).

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ανήλθε σε 2,85 εκατ., μειωμένη μόλις κατά 6,1% σε σχέση με την κίνηση του Αυγούστου 2019 (η χρονιά πριν την πανδημία). Αναλυτικά, η επιβατική κίνηση εσωτερικού πλησίασε τα επίπεδα του 2019, καταγράφοντας ελάχιστη πτώση της τάξης του 0,6%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση εμφάνισε αντίστοιχα μονοψήφια μείωση της τάξης του 8,5%. Συνολικά, κατά τους οκτώ πρώτους μήνες του έτους, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου άγγιξε τα 14,7 εκατ. και παρέμεινε μειωμένη κατά 15,1% σε σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά 8,8%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατά 17,9% αντίστοιχα.