Wall Street: Τέταρτη ημέρα πτώσης για τον S&P 500 - Απώλειες και για τον Nasdaq

Μοναδική φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε ο Dow ο οποίος βρέθηκε οριακά υψηλότερα.

Απώλειες για τέταρτη συναπτή ημέρα σημείωσε ο S&P 500, ενώ με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Τετάρτης στη Wall Street και ο Nasdaq καθώς συνεχίστηκαν οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο. Μοναδική φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε ο Dow ο οποίος βρέθηκε οριακά υψηλότερα. Οι επενδυτές επεξεργάστηκαν τα αποτελέσματα κολλοσών του λιανεμπορίου αλλά και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed.

Επιπλέον, στο επίκεντρο βρίσκεται το γεγονός πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την αξιωματούχο της Fed Λίζα Κουκ «να παραιτηθεί τώρα» αφού ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHS), Μπιλ Πουλτ, κάλεσε την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διεξάγει έρευνα για φερόμενη απάτη με 2 στεγαστικά δάνεια.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,04% στις 44.938 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε 0,24% στις 6.395 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε απώλειες 0,67% στις 21.172 μονάδες.

Οι επενδυτές συνέχισαν το profit taking σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών λόγω των υψηλών αποτιμήσεων και των ανησυχιών για την πορεία των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη μακροπρόθεσμα. Σε αυτό το κλίμα, η μετοχή της Nvidia διολίσθησε έως και 3% ενώ έκλεισε με μικρή πτώση 0,14% ενώ της Advanced Micro Devices και της Broadcom περιόρισαν τις απώλειες και βρέθηκαν χαμηλότερα κατά 0,81% και 1,27% αντίστοιχα. Η μετοχή της Palantir έχασε 1,1%, ενώ αντίστοιχα στο -6,99% βρέθηκε η μετοχή της Intel.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Target έκανε «βουτιά» σχεδόν 7% αφότου παρουσίασε μειωμένες πωλήσεις και ανακοίνωσε νέο CEO που θα αναλάβει καθήκοντα από την 1η Φεβρουαρίου. Ο Μάικλ Φιντέλκε, ο οποίος έχει διατελέσει οικονομικός διευθυντής, θα διαδεχθεί τον βετεράνο Διευθύνοντα Σύμβουλο με 20 χρόνια πείρας Mπράιαν Κορνέλ. Οι ετήσιες πωλήσεις της Target είναι σχεδόν στάσιμες τα τελευταία τέσσερα χρόνια και η ασυνεπής απόδοσή της έχει δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών της Wall Street.

Τα πρακτικά της Fed έδειξαν ότι κυρίαρχη ανησυχία των αξιωματούχων ήταν η κατάσταση της αγοράς εργασίας και η πορεία του πληθωρισμού, ωστόσο οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα. Απεικονίζονται μάλιστα οι διαφορετικές απόψεις των μελών της επιτροπής χάραξης νομισματικής πολιτικής, οι οποίοι ψήφισαν τελικά να διατηρήσουν σταθερό το βασικό επιτόκιο παρά τις αντιρρήσεις δύο διοικητών της Fed που υποστήριξαν μία μείωση. Οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν υποστήριξαν την εκκίνηση χαλάρωσης της πολιτικής από την Fed, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1993 που 2 αξιωματούχοι διαφωνούν με την απόφαση.