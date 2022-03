Ο Έλον Μασκ «υποθετικά» θετικός στον κορονοϊό

Ο ιδρυτής της Tesla δεν ανακοίνωσε εάν υποβλήθηκε σε rapid test ή σε PCR.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο ιδρυτής της Tesla, Έλον Μασκ, κάνοντας λόγο για «φερόμενο ως θετικό» τεστ.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε αμφισβητήσει τα τεστ για τον κορονοϊό τον Νοέμβριο του 2021, όταν είχε αναφέρει πως είχε κάνει 2 τεστ που είχαν βγει θετικά και άλλα 2 που είχαν βγει αρνητικά μέσα στην ίδια μέρα.

Covid-19 is the virus of Theseus.

How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?

I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2022