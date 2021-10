Peoplecert: Η εξαγορά που εκτίναξε την αποτίμηση της εταιρείας στα 1,8 δισ. και οι στόχοι για την συνέχεια

Σε περίοπτη θέση στον παγκόσμιο κλάδο των πιστοποιήσεων, τοποθέτησαν την Peoplecert οι συντεταγμένες κινήσεις στις οποίες προχώρησε το προηγούμενο διάστημα, προδιαγράφοντας μάλιστα μια ενδιαφέρουσα κι ανοδική πορεία για την συνέχεια. Μέσω της εξαγοράς της βρετανικής Axelos, η οποία ελέγχει δύο βασικές πιστοποιήσεις που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς κι εταιρείες παγκοσμίως, μέσω του ομολογιακού δανείου το οποίο συνόδευσε την εξαγορά και υπερκαλύφθηκε αλλά και μέσω της απόκτησης μειοψηφούντος εταίρου την αμερικανική FTV Capital, η εταιρεία κατάφερε από 250 εκατ. ευρώ να αποτιμάται σήμερα 1,8 δισ. ευρώ.

Τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της μάλιστα περιλαμβάνουν βήματα ίδιας δυναμικής, ικανά να υποστηρίξουν το αποτύπωμα της. Η εταιρεία φιλοδοξεί να προχωρήσει μέσα στα χρόνια σε νέες εξαγορές, να επιτυγχάνει αύξηση 40% στα κέρδη προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων (EBITDA) κάθε χρόνο, ενώ δεν αποκλείεται και η είσοδος της στο χρηματιστηριακό ταμπλό της Νέας Υόρκης.



Όσο για τα βραχυπρόθεσμα πλάνα της, προβλέπουν την ανάπτυξη νέων τρόπων κεφαλαιοποίησης των μεθοδολογιών της Axelos, προσλήψεις αλλά και μετάβαση του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας στο μοντέλο της τηλεργασίας, όπως ανέφερε χθες ο ιδρυτής και διευθύνων Σύμβουλός της, κ. Βύρων Νικολαΐδης σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους.

Η ιστορία της εξαγοράς της Axelos

Πάνε μόλις λίγοι μήνες από όταν η Peoplecert προχώρησε στην μεγαλύτερη εξαγορά ξένης εταιρείας από ελληνική την τελευταία15ετία και απέκτησε το σύνολο των μετοχών της βρετανικής Axelos έναντι 450 εκατ. ευρώ, με τιμή δηλαδή 11,5 φορές τα EBITDA της. Μέρος του τιμήματος (300 εκατ. ευρώ) καλύφθηκε από τις διεθνείς αγορές με δανεισμό διά της εκδόσεως ομολογιακού δανείου με επιτόκιο 5,75%, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με την FTV Capital να εισέρχεται στο μετοχικό σχήμα ως μειοψηφών εταίρος.



Η εξαγορά της Axelos αποτέλεσε «σταθμό» στην ιστορία της Peoplecert, η οποία ιδρύθηκε ως ECDL Hellas το μακρινό 2000, αφού κατάφερε να εκτινάξει την αξία της τελευταίας σε δυσθεώρητα ύψη. Κι αυτό γιατί η βρετανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2013 από το βρετανικό δημόσιο (Cabinet Office) και την Capita Plc, με στόχο να προσφέρει πιστοποιήσεις στους τομείς των Επικοινωνιών και Πληροφορικής αλλά και σε αυτόν της διοίκηση έργων, συνεργάζεται σήμερα με 800 κυβερνητικούς οργανισμούς και 50.000 εταιρειών σε 45 χώρες του κόσμου. Ενδεικτικά, στο πελατολόγιο της Axelos εντοπίζει κανείς από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple έως Ομοσπονδιακά Γραφεία ερευνών όπως το FBI.

Στα βασικά της εργαλεία συμπεριλαμβάνονται τα ΙΤΙL και Prince2, τα οποία πιστοποιούν το ΙΤ service management και την μεθοδολογία των διαδικασιών που απαιτεί η υλοποίηση μικρών αλλά και μεγάλων έργων, την μεθοδολογία δηλαδή που εξασφαλίζει ότι ένα project εκτελείται on budget, on time και on specifications. Το Prince2 μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία τέτοιου τύπου που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις κι οργανισμοί σε όλο τον πλανήτη για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα έργα που υλοποιούν - το δεύτερο είναι το PMI.

Οι δύο εταιρείες διατηρούσαν πολυετή συνεργασία για τη διάθεση των προγραμμάτων της Axelos, ξεκινώντας από το 2014 όπου και ιδρύθηκε η τελευταία και περνώντας σε αποκλειστική μορφή συνεργασίας από το 2018 κι έπειτα. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν η Axelos να κεντρίσει το ενδιαφέρον της Peoplecert πολύ πριν την ανακοίνωση της εξαγοράς το φετινό καλοκαίρι. Η πρώτη προσέγγιση έγινε πριν από έναν περίπου χρόνο, χωρίς όμως να ευδοκιμήσει, αφού η εταιρεία, μέρος της οποίας ανήκει στο Βρετανικό Δημόσιο όφειλε να προχωρήσει σε διεθνή διαγωνισμό για την πώλησή της. Έτσι κι έγινε. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες 50 ενδιαφερόμενοι, ωστόσο στη φάση των δεσμευτικών προσφορών κατέληξαν μόνο πέντε, εκ των οποίων επικράτησε η υψηλότερη προσφορά, της Peoplecert.

Συνδυαστικά με την εξαγορά, αν όχι επικουρικά για την εξαγορά, η Peoplecert, προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ από την Morgan Stanley και δρομολόγησε την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, της FTV Capital, η οποία απέκτησε το 20,5% της Peoplecert. Η έκδοση ομολόγου στέφθηκε υπό πλήρη επιτυχία, καθώς υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Η PeopleCert κέρδισε την εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς με σχεδόν 120 επενδυτικούς οργανισμούς να εκδηλώνουν υψηλό ενδιαφέρον για την απόκτηση του ομολόγου της. Τελικά επιλέχθηκαν 50 και anchor investor η EBRD.

Στο πλαίσιο αυτό Fitch, Moody's Investors Service και Standard & Poor’s αξιολόγησαν θετικά, με Β+, Β2 και Β αντίστοιχα, τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας, εκτιμώντας ότι θα έχει ισχυρά οικονομικά μεγέθη και το 2022.

Οι στόχοι για τη συνέχεια

Η εξαγορά της Axelos η οποία κατέγραφε κέρδη προ φόρων ύψους 24,3 εκατ. λιρών, κατάφερε να μετατρέψει την PeopleCert από φορέα πιστοποίησης προσώπων με εξετάσεις σε 2 κατηγορίες, σε φορέα διαχείρισης και δημιουργίας πνευματικών δικαιωμάτων, ανοίγοντας της νέες δυνατότητες κεφαλαιοποίησης.

Πλέον, το στοίχημα για την αγγλική εταιρεία με ελληνικό dna, είναι να εντοπίσει και να αναπτύξει νέους τρόπους κεφαλαιοποίησης των μεθοδολογιών PRINCE2® και ITIL® και να επεκταθεί στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων ώστε να αυξήσει την υπεραξία των προαναφερθέντων εργαλείων. Παράλληλα βέβαια θα συνεχίσει να αναπτύσσει και τις λοιπές δραστηριότητες πιστοποίησης φυσικών προσώπων στον τομέα της γνωσσομάθειας και άλλων δεξιοτήτων. Σημειωτέον, ότι ο όμιλος της Peoplecert έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 5.500.000 εξετάσεις ενώ είναι συμβεβλημένος με 10.000 εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως και έχει 9.000 εξωτερικούς συνεργάτες, παρέχοντας πιστοποιήσεις για επαγγελματικές δεξιότητες σε 700 διαφορετικά γνωστικά πεδία. Η NASA, η CIA, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Deutsche Bank, η IBM, η Moody’s, η Lloyds Bank, η Hewlett-Packard, η JPMorgan, η VISA, η NOKIA, η BP, η HSBC, η Microsoft είναι ορισμένοι μόνο από όσους έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους.

Προσδοκία του νέου διευρυμένου σχήματος, είναι να διατηρηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφονταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή 40% αύξηση το EBITDA ετησίως, πετυχαίνοντας το 30% μέσα από οργανική ανάπτυξη και το 10% μέσα από νέες εξαγορές οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εταιρείες πιστοποίησης σε τομείς όπως Blockchain, Τεχνητή Νοημοσύνη, Cyber security και άλλα. Οι εξαγορές περιλαμβάνονταν άλλωστε και πριν την Axelos στα ενδιαφέροντα της Peoplecert. Να θυμίσουμε ότι πριν την εξαγορά της Axelos η επιχείρηση του Κωνσταντινοπολίτη επιχειρηματία εξαγόρασε την αμερικανική εταιρεία επαγγελματικών πιστοποιήσεων, International Association for Six Sigma Certification (IASSC).