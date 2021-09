Σε υψηλές ταχύτητες, χωρίς γραφειοκρατία και με κόστος χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υποχωρήσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα, θα «τρέξουν» οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας από τις τράπεζες. Το Υπουργείο Οικονομικών θα απευθύνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες μέχρι τα τέλη του μήνα και η υπογραφή των συμβάσεων θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Στόχος των τραπεζών είναι να προχωρήσουν πολύ γρήγορα στις εγκρίσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων που θα τους υποβληθούν, αξιολογώντας τη βιωσιμότητά τους με ανοιχτό πνεύμα και διευρύνοντας την περίμετρο των ωφελούμενων επιχειρήσεων, ειδικά στην κατεύθυνση των μικρομεσαίων, για τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης συνιστά μια «χρυσή» ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουν. Για τη μεγέθυνση των ΜμΕ το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να δώσει επιπλέον κίνητρα για εξαγορές, συγχωνεύσεις και συνεργασίες.

Τις πτυχές των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρουσίασε χθες σε ενημερωτική εκδήλωση για τους πελάτες της η Εθνική Τράπεζα (ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς, ο Γεν. Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής Βασίλης Καραμούζηςκαι η Γεν. Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Χριστίνα Θεοφιλίδη), με την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Όπως τόνισε ο αρμόδιος ΑναπληρωτήςΥπουργός Οικονομικών, η γρήγορη απορρόφηση των δανείων των 12,7 δισ. ευρώ του ΤΑΑ που θα κληθούν να μοχλεύσουν οι τράπεζες για μεγάλα και μικρότερα επενδυτικά έργα, θα κρίνει την επιτυχία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, δίνοντας λύση στο μακροχρόνιο επενδυτικό κενό της χώρας. Ο ίδιος τόνισε ότι «αναζητούμε επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν ως κύριο στόχο την επιδότηση του ΤΑΑ, καθώς μαθηματικά, το κίνητρο αυτό οδηγεί τις περισσότερες επενδύσεις σε αποτυχία».

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση των επενδυτικών έργων που θα χρηματοδοτούνται, θα παρακολουθείται στενά από τις τράπεζες, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου τα δάνεια αυτά να μην γίνουν κόκκινα. «Θα παρεμβαίνουμε αν ένα χαρτοφυλάκιο ξεπεράσει το 10%», είπε ο κ. Σκυλακάκης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ποσοστό επισφαλειών άνω του ποσοστού αυτού, θα καλύπτεται με κάποιο μηχανισμό από το κράτος και αυτό θα περιλαμβάνεται στις συμβάσεις που θα υπογράψουν οι τράπεζες με το ΤΑΑ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι το ΤΑΑ προσφέρει πολύ ελκυστικούς όρους χρηματοδότησης και επιδοτήσεων που μπορούν να συνδυαστούν με αυτές του Αναπτυξιακού Νόμου και άλλων αναπτυξιακών εργαλείων, αρκεί η έναρξη της επένδυσης να γίνεται ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης, καθώς δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη.

Ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι το επιτόκιο με το οποίο το ΤΑΑ θα χρεώνει τις επιχειρήσεις θα ανέρχεται σε 0,35%. Αναφερόμενος ειδικά στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων που αφορούν στην ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεωνμικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε ότι οι συνεργασίες θα πρέπει να έχουν μακροχρόνιο και δεσμευτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι το άθροισμα της συνεργασίας δύο ή περισσότερων μικρών εταιρειών, θα πρέπει να αποδίδει τζίρο τουλάχιστον κατά 50% υψηλότερο της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο τζίρο.

Ο κ. Σκυλακάκης αποκάλυψε και μία πρόβλεψη από την οποία μπορεί να ωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Πρόκειται για τον ορισμό της εξωστρέφειας (ως κριτηρίου επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων) όπου ο τζίρος, 20% και πάνω, από εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, περιλαμβάνει και τζίρο που πραγματοποιεί η επιχείρηση με κάρτες εξωτερικού (πελάτες τουρίστες που πληρώνουν με κάρτες).

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι το σχέδιο για την απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ ελαχιστοποιεί τη γραφειοκρατία, αφού βασίζεται στην αρχή του first in – first out, χωρίς προκηρύξεις και με τη δυνατότητα συμμετοχής των επιχειρήσεων μέχρις ότου εξαντληθούν οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες. Οι τελευταίες θα ελέγχουν τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλλει η επιχείρηση, θα το παραπέμπουν σε ελεγκτική εταιρεία (το Υπουργείο Οικονομικών θα συστήσει Μητρώο διαπιστευμένων ελεγκτών) προς αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του (θα γίνεται εντός 2 – 4 εβδομάδων) και στη συνέχεια θα προχωρούν στην εκταμίευση του δανείου.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα θα εγκρίνει τα αιτήματα για δανειοδότηση των πελατών της, μέσα σε έως 1 μήνα ή έως 2 μήνες αν το σχέδιο είναι πιο περίπλοκο.

Νέος ορισμός των πιστοδοτικών κριτηρίων

Αναφερόμενος στο σκέλος της αξιολόγησης που θα κάνουν οι τράπεζες για τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου, ο κ. Σκυλακάκηςτόνισε την ανάγκη παρουσίασης στις τράπεζες ενός απλού αλλά οργανωμένου επενδυτικού σχεδίου και εκτίμησε ότι οι «bankable»επιχειρήσεις είναι πολύ περισσότερες από όσες ξέρει το τραπεζικό σύστημα, αφού λόγω της υπερφορολόγησης της προηγούμενης κυβέρνησης, πολλές επιχειρήσεις δεν εμφάνιζαν κέρδη και τζίρο που θα τους έδινε τραπεζικό προφίλ. «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν τον σχεδιασμό τους για το πότε θα μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και να αποκτήσουν τραπεζικό προφίλ για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Θα δώσουμε και επιπρόσθετα κίνητρα που θα παρουσιαστούν σε διαβούλευση μέχρι τα τέλη του μήνα», είπε.

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων από τις ελεγκτικές εταιρείες, είπε ότι για επενδύσεις κάτω του 1,5 εκατ. ευρώ, το Ταμείο Ανάκαμψης θα επιδοτεί το κόστος της αξιολόγησης, το οποίο βαρύνει τις επιχειρήσεις.

«Οι τράπεζες πρέπει να δούμε πιο ανοιχτόμυαλα το κριτήριο της βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων και να διασφαλίσουμε επαρκή διασπορά των χρηματοδοτήσεων ώστε να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Π. Μυλωνάς. «Εγώ ο ίδιος, συνηθίζω να κρίνω μια επιχείρηση βάσει του παρελθόντος της. Όμως τώρα, η οικονομία βρίσκεται σε αλλαγή τροχιάς και πρέπει να μετατοπίσουμε τον «φακό» της αξιολόγησης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία μας, μπροστά», είπε ο κ. Μυλωνάς. «Να βλέπουμε τα cashflows της επιχείρησης αν είναι αρκετά για να δώσουμε δάνειο. Το ενέχυρο πια, είναι κακή τραπεζική», τόνισε, συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι «δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για ατομικές επιχειρήσεις, αλλά για επιχειρήσεις με προσωπικό, τζίρο, προστιθέμενη αξία για την οικονομία, που κάνουν φορολογική δήλωση και έχουν να δηλώσουν κάτι. Αυτές οι επιχειρήσεις κάνουν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας», είπε ο κ. Μυλωνάς.

Όπως αναφέρθηκε, η ΕΤΕ έχει ήδη «λίστα» επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων προς χρηματοδότηση, ύψους 5 δισ. ευρώ και στόχος της είναι να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις κατά 50% - 60% από τα ποσά που έχει εκταμιεύσει μέχρι στιγμής. Αναφέρθηκε ότι οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης (το ανωτέρω ποσό των 5 δισ. ευρώ για την ΕΤΕ) δημιουργούν ένα οικοσύστημα οικονομικών δραστηριοτήτων γύρω από ένα βασικό έργο και «επιτρέπουν, στα 5 δισ., να προστεθούν άλλα 5 δισ. ευρώ δάνεια».

Οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αποκλείουν σχεδόν κανένα επιχειρηματικό κλάδο, επισημάνθηκε. Διαπιστώνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης για τη λειτουργία και τις δυνατότητες που τους προσφέρει το ΤΑΑ και σε αυτό θα δώσει έμφαση η ΕΤΕ. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η Τράπεζα στις επιχειρήσεις θα περιλαμβάνουν εκτεταμένη συμβουλευτική και καθοδήγηση, bridge financing, έκδοση εγγυητικών, υπηρεσίες leasing, επενδυτικής τραπεζικής, αντιστάθμισης κινδύνου κ.ά. Σε έρευνα που εκπόνησε η ΕΤΕ για το πού έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε ότι το 50% ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, το 25% για την πράσινη μετάβαση, ενώ το υπόλοιπο ισομοιράζεται μεταξύ επενδύσεων στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.