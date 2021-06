O Κριστιάνο Ρονάλντο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την Ουγγαρία για τους ομίλους του Euro 2020, εντόπισε δύο μπουκάλια Coca-Cola τοποθετημένα μπροστά του, και αμέσως τα μετακίνησε μακριά.

Ο θρυλικός ποδοσφαιριστής τότε έβγαλε ένα μπουκάλι με νερό και είπε στις κάμερες: «Νερό!»

Ο Ρονάλντο έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την αντιπάθεια του για τα ζαχαρούχα αναψυκτικά.

Ο 36χρονος, που είναι ξακουστός για το γεγονός ότι συμπεριφέρεται στο σώμα του με απόλυτο σεβασμό και συνεπακόλουθα είναι σε αξιοσημείωτη φυσική κατάσταση για την ηλικία του, δεν θέλει ο μεγαλύτερος γιος Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ να καταναλώνει τέτοια προϊόντα.

«Είμαι αυστηρός μαζί του μερικές φορές επειδή πίνει Coca-Cola και Fanta και τσαντίζομαι μαζί του», παραδέχθηκε ο Ρονάλντο.

«Τσακώνομαι μαζί του όταν τρώει τσιπς και τηγανιτές πατάτες και τα πάντα, ξέρει πως δεν μου αρέσει».

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠

Ωστόσο, η χειρονομία του Ρονάλντο είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην Coca-Cola.

Η ισπανική εφημερίδα Marca αναφέρει πως η τιμή της μετοχής της εταιρείας πριν και μετά την απόφαση του Πορτογάλου να μετακινήσει τα μπουκάλια στην άλλη μεριά την οδήγησε σε απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Marca ισχυρίζεται πως η Coca-Cola πήγε από τα 242 δισ. αξία κεφαλαιοποίησης στα 238 δισ. δολάρια – μια «βίαιη» πτώση 1,6% για την αξία της εταιρείας στην αγορά μετοχών.

Δηλαδή, απώλειες 4 δισ. δολαρίων από μία και μόνο χειρονομία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι μετοχές της Coca-Cola ήταν στα 56,10 δολάρια πριν ανοίξουν οι ευρωαγορές και συμβεί το οτιδήποτε.

Όμως, 30 λεπτά αργότερα, αφού ο Ρονάλντο με τον Φερνάντο Σάντος παραβρέθηκαν στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου στο στάδιο Φέρεντς Πούσκας στη Βουδαπέστη, οι μετοχές «βούλιαξαν» στα 55,22 δολάρια ανά μετοχή.

Since Cristiano Ronaldo removed the two Coca-Cola bottles from his vicinity in favor of water, Coca-Cola have lost a total of $4 billion in value.https://t.co/4wtinuaUjV pic.twitter.com/IgiEefKbZa

— Zach Lowy (@ZachLowy) June 15, 2021