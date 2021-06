Μασκ: Η έλλειψη τσιπ θυμίζει την πανικόβλητη αγορά χαρτιών υγείας

Ο Έλον Μασκ δήλωσε πως η έλλειψη ημιαγωγών προκαλεί χάος στην εφοδιαστική αλυσίδα της Tesla και επέρριψε ευθύνες στις εταιρείες που παραγγέλνουν περισσότερους απ’ ότι χρειάζονται, κάπως όπως οι καταναλωτές που αγόραζαν πανικόβλητοι χαρτιά υγείας στην αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι στις εφοδιαστικές αλυσίδες, και ειδικά με τα τσιπ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο», έγραψε σε ένα tweet την Τετάρτη. «Ο φόβος του να ξεμείνουν οδηγεί τις εταιρείες στο να υπερ-παραγγέλνουν – όπως με την έλλειψη σε χαρτιά υγείας, αλλά σε επική κλίμακα».

Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.

Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.

That said, it’s obv not a long-term issue.

— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021