Ειδήσεις | Ελλάδα

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 40χρονος – Την Τρίτη η απολογία του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 40χρονος – Την Τρίτη η απολογία του
Ο 40χρονος δράστης βρέθηκε σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης και μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος.

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν γυναικοκτόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο, που συνελήφθη χθες σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι του.

Ο 40χρονος εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

«Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου» φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους εφημερίδας του Βόλου, η ενήλικη κόρη του δράστη. Δήλωσε, πως νιώθει οργή γι’ αυτό που έκανε ο πατέρας της, ότι θέλει να τον συναντήσει και να του πει: “Ντροπή σου”.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων επρόκειτο για μία προβληματική οικογένεια, με διαρκείς εντάσεις, ωστόσο, δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές μέχρι και την ημέρα της δολοφονίας, κανένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες για τους πολίτες

Σε τροχιά ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού μπαίνει η Αθήνα - Game changer το Tae Kwon Do

Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ – H κρίσιμη εξίσωση για τα μέτρα και τις παροχές των 1,5 δισ. ευρώ

tags:
Γυναίκες
Γυναικοκτονία
Βόλος
Δολοφονία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider