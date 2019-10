«H σημερινή ημέρα είναι μία μεγάλη ημέρα για την Ελλάδα και η Hard Rock International είναι πολύ υπερήφανη για την κατάθεση της προσφοράς μας στο Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο στο Ελληνικό» δήλωσε ο Τζον Έντερ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και οικονομικός διευθυντής της Hard Rock International με αφορμή την κατάθεση προσφοράς για το καζίνο στο Ελληνικό.

«Για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους Έλληνες εδώ και τρεις δεκαετίες και ανυπομονούμε να κάνουμε αυτόν τον ήδη ισχυρό δεσμό ακόμη πιο δυνατό για πολλά χρόνια ακόμη», πρόσθεσε.

«Στις 10:45 π.μ. ο John Eder, Executive Vice President & Chief Financial Officer και ο Sean Caffery Senior Vice President of Business and Casino Development της Hard Rock International παρέδωσαν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων την ειδικά κατασκευασμένη σφραγισμένη τροχήλατη βαλίτσα με το λογότυπο της εταιρείας που περιείχε την προσφορά της Εταιρείας στο Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο, Ξενοδοχείο και Πολιτιστικό Κέντρο στο Ελληνικό (νομιμοποιητικά δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά)», αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας.

«Η Hard Rock International έζησε με ενθουσιασμό τη διαδρομή από την ανακοίνωση του διαγωνισμού ως το τελικό στάδιο της. Η χθεσινοβραδινή συμμετοχή της Hard Rock International στην εκδήλωση του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης αποτέλεσε την αφετηρία μιας μεγάλης γιορτής που συνεχίστηκε με τη σημερινή κατάθεση της προσφοράς και, όπως η Hard Rock International αισιοδοξεί, θα κορυφωθεί με την κατακύρωση του διαγωνισμού στην Eταιρεία», σημειώνει ακόμη η ανακοίνωση.