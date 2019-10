Οι εργαζόμενοι κάτω των 40 ετών έχουν πέσει θύματα της νέας μάστιγας των καιρών, της κακής ψυχικής υγείας με αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να εγκαταλείπει ακόμη και τη δουλειά του.

Το 50% των millennials (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1980-2000) και το 75% της γενιάς Z (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1996-2010) έχουν εγκαταλείψει μια θέση εργασίας λόγω ψυχικής υγείας, σύμφωνα με μελέτη των Mind Share Partners, SAP και Qualtrics που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Harvard Business Review.

Τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν διάφορα ζητήματα που μαστίζουν τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες: αύξηση της κατάθλιψης, burn out, υψηλό κόστος διαβίωσης, απόγνωση.

Η μελέτη, η οποία εξέτασε τις προκλήσεις και την επίδρασή τους στην ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο των ΗΠΑ, εξέτασε 1.500 ερωτηθέντες ηλικίας 16 ετών και άνω που εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

Τα καλά νέα είναι ότι οι millennials είναι δεκτικοί στη θεραπεία (ψυχοθεραπεία κλπ) και δοκιμάζουν διάφορες μεθόδους. Η Peggy Drexler σε ένα δοκίμιο στην The Wall Street Journal σημειώνει ότι οι millennials βλέπουν τη θεραπεία ως μορφή αυτοβελτίωσης - και επίσης υποφέρουν από την επιθυμία να είναι τέλειoi, κάτι που τους ωθεί να αναζητήσουν βοήθεια όταν αισθάνονται ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις προσδοκίες τους.

Η κατάθλιψη αυξάνεται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (κυρίως από το 2013) καταγράφοντας άνοδο κατά 47% στις διαγνώσεις κατάθλιψης, σύμφωνα με την έκθεση Blue Cross Blue Shield.

Παράλληλα, καταγράφονται θάνατοι που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ ή την αυτοκτονία, ανέφερε ο Jamie Ducharme επικαλούμενος έκθεση των ομάδων δημόσιας υγείας Trust for Health and Well Being Trust της Αμερικής. Ενώ αυτοί οι θάνατοι έχουν αυξηθεί σε όλες τις ηλικίες τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν αυξηθεί οι περισσότεροι μεταξύ των νεότερων Αμερικανών, ανέφερε ο Ducharme.

Με πληροφορίες από το businessinsider.com