Metlen: Σημαντικό ορόσημο για το Protos στη Βρετανία - Πρώτη καύση απορριμμάτων

Tο Protos ERF θα μπορεί να επεξεργάζεται με ασφάλεια έως και 500.000 τόνους μη ανακυκλώσιμων εμπορικών και αστικών απορριμμάτων ετησίως.

Σημαντικό ορόσημο για το Protos Energy Recovery Facility (ERF) στο Cheshire της Βρετανίας, το έργο που υλοποιούν ως turnkey εταίροι της Encyclis η Metlen και η Standardkessel Baumgarte GmbH. Η μονάδα πραγματοποίησε για πρώτη φορά καύση υπολειμματικών, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, κάνοντας ένα καθοριστικό βήμα προς την έναρξη της πλήρους εμπορικής λειτουργίας της.

Η Metlen, με ηγετικό ρόλο στην κοινοπραξία με τη γερμανική Standardkessel Baumgarte, έχει αναλάβει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή της μονάδας. Το Protos ERF είχε εισέλθει νωρίτερα φέτος στη φάση της θερμής θέσης σε λειτουργία (hot commissioning), κατά την οποία βασικά συστήματα και επιμέρους εξοπλισμός τέθηκαν σταδιακά σε λειτουργία, προετοιμάζοντας την εγκατάσταση για τις πρώτες παραδόσεις απορριμμάτων.

Με την ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών και των τελευταίων σταδίων θέσης σε λειτουργία, το Protos ERF θα μπορεί να επεξεργάζεται με ασφάλεια έως και 500.000 τόνους μη ανακυκλώσιμων εμπορικών και αστικών απορριμμάτων ετησίως. Παράλληλα, θα παράγει έως και 49,9 MW ηλεκτρικής ενέργειας βάσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ από τη διαδικασία θα ανακτώνται δευτερογενή αδρανή υλικά και ανακυκλώσιμα μέταλλα, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούνται εκ νέου στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια περισσότερο κυκλική οικονομία.

Στόχος η πρώτη απανθρακοποιημένη μονάδα Energy-from-Waste στη Βρετανία

Το επόμενο μεγάλο βήμα για το Protos αφορά την ενσωμάτωση τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα. Σε παρακείμενη έκταση βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή σχετική μονάδα, με στόχο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια το έργο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική απανθρακοποίηση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 370.000 τόνοι εκπομπών CO2 ετησίως από το Protos ERF θα δεσμεύονται και θα μεταφέρονται μέσω αγωγού για μόνιμη αποθήκευση στον κόλπο του Λίβερπουλ, στο πλαίσιο του συμπλέγματος δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα HyNet North West.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, το Protos πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη απανθρακοποιημένη μονάδα Energy-from-Waste στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερες από 60 μόνιμες θέσεις εργασίας

Η ολοκληρωμένη εγκατάσταση αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 60 μόνιμες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, καθώς και επιπλέον θέσεις μαθητείας.

Ήδη η Encyclis έχει συγκροτήσει ομάδα άνω των 45 εργαζομένων για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Protos ERF, στην οποία περιλαμβάνονται μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, χειριστές, περιβαλλοντικοί ειδικοί και προσωπικό υποστήριξης. Η ομάδα θα διευρυνθεί περαιτέρω όταν ενεργοποιηθεί η μονάδα δέσμευσης άνθρακα το 2029, ενώ τέσσερις μαθητευόμενοι από την περιοχή έχουν ήδη προσληφθεί και παρακολουθούν σχετική τεχνική εκπαίδευση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Encyclis, Mark Burrows-Smith, χαρακτήρισε την πρώτη καύση απορριμμάτων «ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο» για το έργο, καθώς αυτό προχωρά προς την εμπορική λειτουργία.

Όπως επισήμανε, η εγκατάσταση θα προσφέρει στην περιοχή κρίσιμη δυναμικότητα επεξεργασίας μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, παράγοντας ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια βάσης και ανακτώντας υλικά για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη φέρνει πιο κοντά τον στόχο για την πρώτη απανθρακοποιημένη υποδομή Energy-from-Waste στη Βρετανία.

Το Protos ERF αποτελεί ακόμη μία σημαντική προσθήκη στο δίκτυο εγκαταστάσεων της Encyclis στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με το Rookery South ERF στο Bedfordshire και το Newhurst ERF στο Leicestershire. Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή της τέταρτης βασικής μονάδας της εταιρείας, Walsall ERF, στα West Midlands, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το επόμενο έτος.