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Λάρισα: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων

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Λάρισα: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων
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Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στη Λάρισα.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων ενισχύουν το έργο της πυρόσβεσης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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