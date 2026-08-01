Indian Oil Corp.: Στροφή στην αγορά πετρελαίου σε τιμές spot market

Η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν αναγκάζει ακόμη και τους μεγαλύτερους αγοραστές της περιοχής να εγκαταλείψουν τις μακροχρόνιες στρατηγικές προμήθειας.

Η Indian Oil Corp. αγόρασε το μεγαλύτερο ποσοστό αργού πετρελαίου από την αγορά άμεσης παράδοσης (spot market) στην ιστορία της κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανέτρεψε τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή. Η μεταβολή αυτή καταδεικνύει πώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις αναγκάζουν ακόμη και τους μεγαλύτερους αγοραστές της περιοχής να εγκαταλείψουν μακροχρόνιες στρατηγικές προμήθειας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το διυλιστήριο με έδρα το Νέο Δελχί προμηθεύτηκε έως και το 84% του αργού πετρελαίου του μέσω αγορών από την αγορά spot, δήλωσε το Σάββατο ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Ανούτζ Τζέιν, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή αύξησε επίσης την εξάρτηση της Indian Oil από το ρωσικό αργό, το οποίο αντιπροσώπευσε έως και το 54% των συνολικών εισαγωγών της κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο.

Υπό κανονικές συνθήκες, η εταιρεία καλύπτει περίπου το ήμισυ των αναγκών της μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, κυρίως με παραγωγούς των χωρών του Κόλπου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, η Indian Oil εισήγαγε περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 27% των συνολικών εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας.

Παρά την αιφνίδια αλλαγή στο μείγμα των προμηθειών της, η εταιρεία εκτιμά ότι θα επιστρέψει στην παραδοσιακή στρατηγική αγορών της μόλις αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα μέσω των κρίσιμων θαλάσσιων διαύλων της περιοχής. Αυτό συμβαίνει επειδή οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής εξακολουθούν να αποτελούν τους πλησιέστερους και πιο αξιόπιστους μακροπρόθεσμους προμηθευτές, δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Αρβίντερ Σινγκ Σάνι, σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Η ζήτηση της Indian Oil για αργό πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι επεκτάσεις στα διυλιστήρια της Πανιπάτ, της Μπαραούνι και του Γκουτζαράτ θα προσθέσουν έως τον Δεκέμβριο νέα δυναμικότητα επεξεργασίας 347.000 βαρελιών ημερησίως, ανέφερε ο Τζέιν.

Πέρα από την επέκταση της διυλιστικής της ικανότητας, η Indian Oil επιταχύνει τις επενδύσεις της στον τομέα των πετροχημικών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς προετοιμάζεται για βραδύτερη μακροπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης για καύσιμα μεταφορών.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο κυβερνητικό σχέδιο για τον υπερδιπλασιασμό των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου της Ινδίας, τα οποία προβλέπεται να φθάσουν τα 87 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας.