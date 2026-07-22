ΔΥΠΑ: Σχεδόν 48.000 ωφελούμενοι από προγράμματα απασχόλησης στην Πελοπόννησο

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, παρουσιάστηκαν το έργο και τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Πελοπόννησο.

Σχεδόν 48.000 πολίτες έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα απασχόλησης που υλοποίησε η ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου από τον Αύγουστο του 2019 έως τα τέλη Ιουνίου του 2026, ενώ περισσότεροι από 103.000 άνεργοι και εργαζόμενοι συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, παρουσιάστηκαν το έργο και τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Πελοπόννησο, με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη στήριξη γυναικών, νέων και μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας.

«Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου καλύπτει περιοχές με διαφορετικά παραγωγικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων», σημείωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα. «Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική παραγωγή», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026 υλοποιήθηκαν 54 προγράμματα απασχόλησης, μέσω των οποίων ωφελήθηκαν συνολικά 47.816 πολίτες. Από αυτούς, 24.446 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 12.911 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 5.833 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 4.626 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην κοινωνική στόχευση των παρεμβάσεων. Το 64% των ωφελουμένων στα προγράμματα απασχόλησης είναι γυναίκες, το 37% νέοι ηλικίας έως 29 ετών, το 18% πολίτες 55 ετών και άνω, ενώ το 43% είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει ή συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι ωφελούμενοι από τα προγράμματα κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου ανέρχονται σε 103.525. Από αυτούς, 47.950 είναι άνεργοι και 55.575 εργαζόμενοι, ενώ οι γυναίκες φτάνουν τις 66.350, αντιπροσωπεύοντας το 64% του συνόλου.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται σε δεξιότητες που συνδέονται με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας. Ειδικότερα, 54.533 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 37.428 σε πράσινες δεξιότητες, 8.003 σε οικονομικό εγγραμματισμό, 1.373 σε αντικείμενα σχετικά με το εμπόριο και 812 σε δεξιότητες εξαγωγών.

Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην περιοχή έχουν φοιτήσει 6.918 μαθητές, ενώ στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν φοιτήσει 3.090 σπουδαστές.

Συνολικά, 10.008 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις στοχευμένες δράσεις του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Πάτρας, οι οποίες συνδέονται με πραγματικές ανάγκες της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής επανένταξης.

Μεταξύ των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί ή σχεδιάζονται περιλαμβάνονται δράσεις για λεμβούχους στο Σπήλαιο Διρού, συντηρητές κτιρίων, τεχνίτες γυψοσανίδας και ελαιοχρωματισμών, βοηθούς μάγειρα και σερβιτόρους, καθώς και προγράμματα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και διάσωσης σε ορμητικά νερά.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου μειώθηκε κατά 11,8% από το 2019 έως το 2025.