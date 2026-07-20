Η Ιρλανδία αυστηροποιεί τα μέτρα για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών

Ιρλανδία ακολούθησε το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πόλεων στη λήψη αυστηρότερων μέτρων στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

H Ιρλανδία θα αυξήσει το ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στα 18 από τα 16 έτη και θα θέσει προϋπόθεση οι χρήστες να έχουν δίπλωμα και να φορούν κράνη, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, αν και δεν προχώρησε τελικά στην απόφαση της πλήρους απαγόρευσης, στην οποία είχε δηλώσει πως έκλινε ο πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν.

Η Ιρλανδία ακολούθησε το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και πόλεων στη λήψη αυστηρότερων μέτρων στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, μετά την αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων, ιδίως μεταξύ παιδιών.

⁠Οι εισαγωγές παιδιών και νέων με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έπειτα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, αυξήθηκαν κατά 50% τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με το Children's Health Ireland (CHI), που χειρίζεται όλες τις παιδιατρικές υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο.

Το CHI εκτιμά πως ένα στα δύο παιδιά την ημέρα μεταφέρονται σε τμήματα επειγόντων αυτό το καλοκαίρι με τραύματα από ηλεκτρικά πατίνια.

Ο Μάρτιν δήλωσε σε βουλευτές την περασμένη εβδομάδα πως έκλινε προς μια πλήρη απαγόρευση, μια επιλογή που ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας είπε πως στήριζε απόλυτα, προσθέτοντας πως τέτοιου είδους οχήματα χρησιμοποιούνται επίσης για να διευκολύνεται η διακίνηση ναρκωτικών και για να «τρομοκρατούνται» οι τοπικές κοινότητες.

Μια ενδεχόμενη πλήρης απαγόρευση παραμένει στο τραπέζι, επισήμανε η κυβέρνηση σε μια ανακοίνωση, καθώς περιέγραφε άλλα μέτρα που περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μπουφάν υψηλής ορατότητας και την απαγόρευση της πώλησης ηλεκτρικών πατινιών που μπορούν να υπερβούν το νόμιμο όριο ταχύτητας των 20 χιλιομέτρων την ώρα.

Η Σούζαν Κρόου, σύμβουλος εντατικολογίας σε μία από τις μεγαλύτερες παιδιατρικές κλινικές στο Δουβλίνο, είπε πως κλειδί για την επιτυχία του μέτρου θα ήταν η καλύτερη εφαρμογή των νόμων.

«Θα ήθελα σίγουρα να δω ότι θα επανεξεταστεί ύστερα από μια περίοδο μηνών και, αν εξακολουθούμε να μην έχουμε μείωση στους τραυματισμούς, νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης», δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ