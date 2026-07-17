Διευρύνεται τo sell off της SpaceX - «Καπνός» πάνω από 1 τρισ. δολ.

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα υποχωρεί η μετοχή της SpaceX την Παρασκευή, με την εταιρεία πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης να οδεύει προς απώλεια άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε αγοραία αξία από το peak που βρέθηκε πριν από ένα μήνα.

Για έκτη συνεχόμενη ημέρα υποχωρεί η μετοχή της SpaceX την Παρασκευή, με την εταιρεία πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης να οδεύει προς απώλειες άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε αγοραία αξία από το peak που βρέθηκε πριν από ένα μήνα.

Συγκεκριμένα, η μετοχή υποχωρεί κάτι περισσότερο από 5% στα 124 δολάρια, πολύ μακριά από τα υψηλά των 225 δολαρίων που σημειώθηκαν πριν από ένα μήνα, λίγες μόνο ημέρες μετά την εντυπωσιακή δημόσια προσφορά της εταιρείας. Νωρίτερα είχε φτάσει ακόμα και στο -6.9%.

Αν και η SpaceX παραμένει μεταξύ των εταιρειών με την μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, η πτώση έχει μειώσει την κεφαλαιοποίηση της σε περίπου 1,65 τρισεκατομμύρια δολάρια από 2,64 τρισ. δολ. χθες, 16 Ιουνίου και από σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα.

Σχολιάζοντας την προγραμματισμένη δοκιμαστική πτήση του Starship σε μια ανάρτηση στο X, ο Διευθύνων Σύμβουλος Έλον Μασκ δήλωσε αργά την Πέμπτη: «Μερικοί από τους κινητήρες δεν ξεκίνησαν, προκαλώντας αυτόματη ματαίωση της εκτόξευσης». Πρόσθεσε ότι η επόμενη απόπειρα εκτόξευσης θα μπορούσε να συμβεί σε λίγες ημέρες.

Δεν υπήρξαν και πολλά στοιχεία για να χαρούν οι επενδυτές της SpaceX τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και καθώς η μετοχή έχει προστεθεί στον Nasdaq 100 και σε άλλους σημαντικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, και καθώς οι επενδυτές της Wall Street παραμένουν αισιόδοξοι για τις προοπτικές της εταιρείας εξερεύνησης του διαστήματος και της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι περισσότεροι αναλυτές έχουν σύσταση «buy» για τη μετοχή, με τη μέση τιμή-στόχο τους να είναι πάνω από 290 δολάρια, σύμφωνα με το Visible Alpha.