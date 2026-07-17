Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία «βουτιά» 5,74% για τις τράπεζες, σε χαμηλό πέντε εβδομάδων ο Γενικός Δείκτης

Με «βαρίδι» τις τράπεζες, αλλά με τις πιέσεις να διαχέονται και σε μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε σε νέες απώλειες και συμπλήρωσε για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2025 πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Με «βαρίδι» τις τράπεζες, αλλά με τις πιέσεις να διαχέονται και σε μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας υποχρεώθηκε σε νέες απώλειες την Παρασκευή, συμπληρώνοντας για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2025 πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Καθώς το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει επιφυλακτικό, τόσο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή όσο και των επίμονων πιέσεων σε μετοχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η ελληνική αγορά βρέθηκε σε «κλοιό» πιέσεων και πιέστηκε σε χαμηλό 5 εβδομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.447,25 μονάδες με απώλειες 1,15%, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 12 Ιουνίου. Σε επίπεδο εβδομάδας οι συνολικές απώλειες του ΓΔ διαμορφώθηκαν σε 2,62%, που σημαίνει ότι η τρέχουσα εβδομάδα ήταν η 5η πιο ζημιογόνα για τον Δείκτη από την αρχή του έτους.

Όλα αυτά, σε μια συνεδρίαση με συνολικό ημερήσιο τζίρο 315,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 49,20 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν σε 27 προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχώρισε ένα πακέτο 1,33 εκατ. μετοχών της ΕΤΕ στην τιμή των 14,50 ευρώ, αξίας 19,35 εκατ. ευρώ.

Εκτός συνόρων, ο δείκτης Philadelphia Semiconductor στη Wall Street έχει πλέον υποχωρήσει άνω του 20% από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στα τέλη Ιουνίου, «φλερτάροντας» με bear market.

Ωστόσο, η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν παραμένει ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις αγορές, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις συνεχίζονται, ενώ η Τεχεράνη όχι μόνο απαντά με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις, αλλά παράλληλα φέρεται να επιδιώκει τη συνεργασία περιφερειακών συμμάχων της ώστε να διαταραχθούν και οι θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πλήξουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να τεθούν ταυτόχρονα υπό πίεση δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά «στενά» του πλανήτη.

Αναμενόμενα, η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ βαίνει μειούμενη, ενώ η τιμή του Brent σημείωσε σήμερα νέα άνοδο έως και άνω του 3% και πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, τόσο ο DAX στη Φρανκφούρτη όσο και ο CAC στο Παρίσι κινήθηκαν μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, ενώ ο βρετανικός FTSE100 στο Λονδίνο κινήθηκε σταθεροποιητικά με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου.

Στο ελληνικό ταμπλό, έντονα πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 1,64% στις 2.712,44 μονάδες, διευρύνοντας τις εβδομαδιαίες του απώλειες σε 5,74%. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των CrediaBank και Alpha Bank με πτώση 3,42% και 2,63% αντίστοιχα. Eurobank και Τρ. Πειραιώς ακολούθησαν με απώλειες 1,77% και 1,76% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 1% υποχώρησε και η Τρ. Κύπρου (-1,49%) στα 9,90 ευρώ. Για την ΕΤΕ οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στα 14,57 ευρώ με απώλειες 0,99%, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η Optima (-0,98%) στα 10,15 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:3 με 29 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 88 σε αρνητικό και 34 αμετάβλητους.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 2,98% της Jumbo στα 23,48 ευρώ, ενώ σε θετικό έδαφος ακολούθησαν μόνο οι Metlen (+0,46%) και ΟΤΕ (+0,25%). Αμετάβλητη ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η Coca-Cola HBC στα 57,90 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Viohalco (-4,89%), ElvalHalcor (-3,84%), ΕΥΔΑΠ (-3,69%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,60%) και Helleniq Energy (-3,57%). Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν,, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των Motor Oil (-3,25%), Lamda Development (-2,71%), Cenergy (-2,17%), Aegean (-1,68%), ΔΑΑ (-1,35%), Allwyn (-0,88%), ΔΕΗ (-0,44%), Aktor (-0,44%) και Τιτάν (-0,32%).