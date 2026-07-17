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Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Τσαμπαχάρ

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Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Τσαμπαχάρ
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O πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Κόλπο του Ομάν

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

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tags:
Ένοπλες δυνάμεις
Στρατός
Ιράν
ΗΠΑ
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