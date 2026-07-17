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Τουλάχιστον 8 νεκροί και 34 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην Κίνα

Newsroom
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Τουλάχιστον 8 νεκροί και 34 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην Κίνα
Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται, έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοανατολική Κίνα.

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν να αγνοούνται, έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοανατολική Κίνα, ανακοίνωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, η κατολίσθηση σημειώθηκε γύρω στις 09.10 τοπική ώρα (04.10 ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Πενγκσούι, στο Τσονγκτσίνγκ, όπου περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγείσα περιοχή.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να διεξαχθούν ενδελεχείς έρευνες για τα ακριβή αίτια της καταστροφής, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, όπως μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ.

Βάσει των πρώτων στοιχείων, ένας δημοτικός εργάτης στην κοινότητα Πενγκσούι παρατήρησε να πέφτουν βράχοι γύρω στις 8 το πρωί τοπική ώρα (03.00 ώρα Ελλάδας) και εξέδωσε συναγερμό.

Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων, όμως η κατολίσθηση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης στις 09.08 τοπική ώρα.

Εξαιτίας της κατολίσθησης, πολλά κτίρια κατέρρευσαν και οι αρμόδιοι απομάκρυναν περισσότερους από 1000 κατοίκους από γειτονικές περιοχές.

Έως το απόγευμα της Παρασκευής, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε τουλάχιστον 10, δύο εξ αυτών με σοβαρά τραύματα και δύο σε κρίσιμη κατάσταση, είπαν αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Σε πλάνα που πρόβαλε το CCTV διακρίνονται βράχοι και συντρίμμια να πέφτουν πάνω σε κατοικίες, την ώρα που άνθρωποι τρέχουν να σωθούν με ένα πυκνό σύννεφο σκόνης να υψώνεται πίσω τους.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση.

Ένα βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, που αναρτήθηκε στο Χ, το οποίο έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς, δείχνει ένα τμήμα πλαγιάς να καταρρέει και να παρασύρει σπίτια και επιχειρήσεις, με συντρίμμια να εκτοξεύονται στον δρόμο αναγκάζοντας διερχόμενα οχήματα και μια μοτοσικλέτα να σταματήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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