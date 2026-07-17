Νέα πτώση στις ευρωαγορές με βαρίδι το διεθνές sell off στα τσιπ

Τα ισχυρά guidance από ηγέτες της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η ASML και η TSMC, δεν μπόρεσαν να αντιστρέψουν το πτωτικό κλίμα.

Στα κόκκινα βάφτηκαν οι ευρωαγορές, με νέες πιέσεις να ασκούνται την Παρασκευή λόγω του διεθνούς sell off των μετοχών τσιπ και της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές έσπευσαν να εγκαταλείψουν τις εξαιρετικά ασταθείς τεχνολογικές μετοχές από την Ιαπωνία στην Ευρώπη, αναζητώντας προστασία σε τομείς που έχουν μείνει... πίσω μέχρι στιγμής φέτος, καθώς η αβεβαιότητα για τις επενδύσεις στην ΑΙ εντατικοποιείται.

Τα ισχυρά guidance από ηγέτες της βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως ο κατασκευαστής εξοπλισμού τσιπ ASML (-3,84%) και η TSMC αυτή την εβδομάδα, δεν μπόρεσαν να αντιστρέψουν το πτωτικό κλίμα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 αποδυναμώθηκε 0,34% στις 641,53 μονάδες, με τον τεχνολογικό τομέα να ηγείται των απωλειών με πτώση 2,7%, ενώ οι μετοχές των εταιρειών κοινής ωφέλειας σημείωσαν άνοδο 1,3%.

Οι τίτλοι των εταιρειών πολυτελείας ήταν είναι ο κλάδος με τις καλύτερες επιδόσεις αυτή την εβδομάδα. Ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,76% στις 6.236 μονάδες. Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης απώλεσε 0,35% στις 24.828 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,47% στις 8.338 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,27% στις 10.600 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατρακύλησε 0,94% στις 51.882 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε πτώση 0,45% στις 19.216 μονάδες.

Η Ιπέκ Οζκαρντέσκαγια, ανώτερη αναλύτρια στην Swissquote Bank, πιστεύει ότι αυτή η θετική πορεία στα ταμπλό είναι απίθανο να διαρκέσει. «Το ράλι απειλείται από τις ομολογιακές αποδόσεις, το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και τις γεωπολιτικές εντάσεις, επειδή τόσο οι μικρότερες εταιρείες όσο και οι μη τεχνολογικές θύλακες της αγοράς παραμένουν πιο ευάλωτες από τους μεγάλους τεχνολογικούς ανταγωνιστές τους», επεσήμανε.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Burberry έκανε βουτιά 6,38% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων για πρώτη φορά σε διάστημα τριών ετών με τη ζήτηση για τα χαρακτηριστικά καρό ενδύματα και αξεσουάρ της να είναι αρκετά ισχυρή στις ΗΠΑ κατά την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Η μετοχή της Saab επιδόθηκε σε άλμα 9,73%, αφού ο σουηδικός όμιλος άμυνας και αεροδιαστημικής ανακοίνωσε μεγάλη αύξηση των λειτουργικών κερδών του δεύτερου τριμήνου

Μεταξύ άλλων τίτλων, η νορβηγική εταιρεία τεχνολογίας ανακύκλωσης Tomra Systems σημείωσε άνοδο 11,87% μετά τα αισιόδοξα τριμηνιαία αποτελέσματα, ενώ η σουηδική τεχνολογική εταιρεία Lagercrantz υποχώρησε 7,09% λόγω των υποτονικών τριμηνιαίων κερδών. Η Volvo Group έχασε 0,34% παρά την ανακοίνωση άνοδο 35% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου ενώ η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων EQT εκτινάχθηκε 11,02%.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 2,9% τον Ιούνιο, από 3,3% το Μάιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,3%. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τιμών στην Ευρωζώνη ήταν 2,8% τον Ιούνιο του 2026, μειωμένος σε σύγκριση με το 3,2% του Μαΐου. Παράλληλα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης σημείωσε σημαντική διεύρυνση το Μάιο. Ειδικότερα, το πλεόνασμα αυξήθηκε στα 25,1 δισ. ευρώ, από 17,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Στη Γερμανία, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των βιομηχανικών παραγγελιών έφτασε σε ιστορικό υψηλό το Μάιο, όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για το μεταποιητικό τομέα της χώρας που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ύφεση. Ειδικότερα, το απόθεμα εκκρεμών παραγγελιών αυξήθηκε κατά 1,7% τον Μάιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στην πιο απότομη άνοδο από τον Σεπτέμβριο του 2021 οπότε και είχαν γίνει ορατές οι επιπτώσεις της πανδημίας του Covid.