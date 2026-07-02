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Πούτιν για Ουκρανία: Η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση για να πετύχει τους στόχους της

Newsroom
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Πούτιν για Ουκρανία: Η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση για να πετύχει τους στόχους της
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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O Πούτιν ενημερώθηκε για το μαζικό ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία για να επιτύχει τους στόχους της.

Ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο Κίεβο νωρίς σήμερα αυξήθηκε σε 17, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε από τον ανώτατο στρατιωτικό του διοικητική για το μαζικό ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία για να επιτύχει τους στόχους της.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατηγόρησε την Ευρώπη ότι κλιμακώνει την ένταση και δήλωσε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να μένει αδιάφορη σε τέτοιες κινήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ρωσία
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ντμίτρι Πεσκόφ
Ουκρανία
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