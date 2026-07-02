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Κατανομή των 600 νέων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία - Σε ποιες περιοχές τοποθετούνται

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Κατανομή των 600 νέων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία - Σε ποιες περιοχές τοποθετούνται
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Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη εξακοσίων (600) Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (Π.Ε.Θ.), ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη εξακοσίων (600) Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (Π.Ε.Θ.), ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική χώρα.

Συνολικά προβλέπονται ανά Περιφέρεια:

  • Αττική: 8 θέσεις
  • Κεντρική Μακεδονία: 65 θέσεις
  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 55 θέσεις
  • Δυτική Μακεδονία: 28 θέσεις
  • Ήπειρος: 35 θέσεις
  • Θεσσαλία: 55 θέσεις
  • Δυτική Ελλάδα: 34 θέσεις
  • Πελοπόννησος: 37 θέσεις
  • Στερεά Ελλάδα: 53 θέσεις
  • Νότιο Αιγαίο: 92 θέσεις
  • Βόρειο Αιγαίο: 38 θέσεις
  • Κρήτη: 55 θέσεις
  • Ιονίων Νήσων: 45 θέσεις

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε:

«Με την κατανομή των 600 νέων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία ενισχύουμε ουσιαστικά το Πυροσβεστικό Σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.»

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tags:
Πυροσβεστική
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
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