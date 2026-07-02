Κοντογεώργης: «Καμία ανοχή στην πολιτική βία - Δεν έχει θέση στη σύγχρονη Ελλάδα»

Η δολοφονική επίθεση κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά, μονοπώλησαν σχεδόν, τη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο Open.

Η δολοφονική επίθεση κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά, μονοπώλησαν σχεδόν, τη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο Open.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα και η σκέψη μας στην Αφροδίτη (Νέστορα), την οποία γνωρίζω και προσωπικά, που δίνει το δικό της αγώνα», είπε εισαγωγικά ο υφυπουργός και συνέχισε κάνοντας λόγο για «ένα γεγονός που προκαλεί οργή και αποτροπιασμό. Η πολιτική βία δεν μπορεί να έχει θέση σε μια σύγχρονη κοινωνία, στη σύγχρονη Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν έχουμε και νεκρούς. Χθες ήταν η Βάγια Νέστορα, αύριο μπορεί να είναι ένα παιδί. Πρέπει να καταβάλλουμε μια προσπάθεια όλοι, κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, να απομονώσουμε επιτέλους, τελείως τέτοιες λογικές».

Ενώ, όπως επεσήμανε, «ειδικά αυτή η κυβέρνηση έχει μία υποχρέωση: ασφάλεια και δικαιοσύνη». Δηλαδή, όπως ανέφερε σε άλλο σημείο, «να τους βρει (σ.σ. τους δράστες) η Ελληνική Αστυνομία και να έχουν την τιμωρία που τους αξίζει».

Ακολούθως και αφού διευκρίνισε πως από το δικό του στόμα «δεν ακούσατε ποτέ ότι μιλάμε για ηθικούς αυτουργούς», ο Θ. Κοντογεώργης ζήτησε «να μην ξεχνάμε ατάκες του τύπου, "τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν", "κυβέρνηση και κόμμα - εγκληματική οργάνωση", "παιδεραστές, βιαστές, δολοφόνοι κ.ο.κ.", υποστήριξη μελών της 17 Νοέμβρη».

Σύμφωνα με την προσέγγισή του, «υπάρχουν πάντοτε πολιτικοί χώροι, οι οποίοι τουλάχιστον δεν αποθαρρύνουν τέτοιες λογικές πολιτικής βίας. Δεν θυμάστε τη φράση, "ένα γκαζάκι ήταν;". Ένα γκαζάκι, όμως, που έφερε ένα νεκρό».

Επίσης, «"ο Ρουβίκωνας κάνει... παρέμβαση", λένε, όπου "παρέμβαση" είναι να πάνε κάτω από το σπίτι μιας οικογένειας, όπως τις προάλλες του Νίκου Χαρδαλιά και μπορεί να είναι παιδιά μέσα στο σπίτι και να ρωτούν, "μαμά μπαμπά τι συμβαίνει εδώ;"».

Στο σημείο αυτό ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ επέμεινε ότι «η ρητορική μίσους που αναπτύχθηκε από το 2010 και μετά, ο λαϊκισμός, ο διαιρετικός λόγος, δεν ξεκίνησαν από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση». 'Αλλωστε, «δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε αυτό για τη χώρα μας, δεν θέλουμε γκαζάκια, δεν θέλουμε νεκρούς, δεν θέλουμε ανοχή στην πολιτική βία από όπου κι αν προέρχεται, άκρα Δεξιά, άκρα Αριστερά».

Ενώ διεμήνυσε ότι «το επικίνδυνο παιχνίδι της πόλωσης που κάποιοι επεδίωκαν πάντα και το επιθυμούν και τώρα, δεν θα το παίξουμε». Ωστόσο, «δεν άλλαξα εγώ το νόμο για την ποινική μεταχείριση για τις μολότοφ», είπε και προσέθεσε: «Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάει μάρτυρες υπεράσπισης, κάποιοι έγιναν ειδικοί - γενικοί γραμματείς σε υπουργεία».

Παράλληλα, είπε, «εμείς σε καμία περίπτωση δεν συγκρινόμαστε με τον κ. Τσίπρα, γιατί δεν ήταν αυτή η προσδοκία μας για τη χώρα», τόνισε και διευκρίνισε ότι «οι συγκρίσεις με τον κ. Τσίπρα αφορούν το παρελθόν».

Ενώ, ευκαιρίας δοθείσης, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «μέσα σε ένα μήνα από τότε που ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ, έχει καταφέρει να προτείνει πράγματα τα οποία απαιτούν 15 δισ. όταν το περίφημο Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, ήταν 13 δισ.».

Στα οικονομικά, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δήλωσε ότι «η οικονομία αποδίδει γιατί υπάρχει οικονομική πολιτική που στηρίζεται στην ανάπτυξη και όχι στους φόρους», με την ταυτόχρονη διευκρίνιση ότι «βάσει των κανόνων από τα 5 δισ. πλεονάσματος εμείς δώσαμε πέρυσι 1,7 δισ., τόσο μπορούσαμε». Κι αυτό γιατί, όπως εξήγησε, «τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους για να μην μετακυλίσουμε το βάρος στις επόμενες γενιές και τους νέους ανθρώπους».

Αναφορικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, ο Θ. Κοντογεώργης προϊδέασε ότι θα δοθεί έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους νέους, τις οικογένειες με παιδιά. «Οι πολιτικές μας αφορά πάνω από το 80% - 85% των οικογενειών», σημείωσε και διαβεβαίωσε ότι βασική πολιτική της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, ενώ αναγνώρισε ότι «όντως υπάρχουν προβλήματα».

Αναφορικά με τη συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ, επικαλέσθηκε το παράδειγμα της Κύπρου, εκεί όπου μειώθηκε ο ΦΠΑ σε κάποια είδη, αλλά «αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερο πληθωρισμό». Αντιθέτως, «η αύξηση των μισθών θα μείνει, ο πληθωρισμός σιγά σιγά θα υποχωρήσει», υπογράμμισε. Τέλος, «στη ΔΕΘ αλλά και αργότερα» η κυβέρνηση θα υποστηρίξει «τους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα εύκολα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ