Νιγηρία: Η αναζωπύρωση της βίας προκάλεσε ραγδαία άνοδο της πείνας σε επίπεδα ρεκόρ

Η αναζωπύρωση της βίας στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας έχει προκαλέσει άνοδο της επισιτιστικής ανασφάλειας σε πρωτοφανή εδώ και μια δεκαετία επίπεδα.

Η αναζωπύρωση της βίας στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας έχει προκαλέσει άνοδο της επισιτιστικής ανασφάλειας σε πρωτοφανή εδώ και μια δεκαετία επίπεδα, προειδοποίησε σήμερα το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) διευκρινίζοντας ότι περισσότεροι από τρία εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε κατάσταση «οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας».

Το βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, της πιο πολυπληθούς χώρας της Αφρικής, είναι αντιμέτωπο από τη μία πλευρά με τζιχαντιστικές ομάδες οι οποίες από το 2009 έχουν εξεγερθεί εναντίον της κεντρικής εξουσίας, με το επίκεντρο των συγκρούσεων να εντοπίζεται στα βορειοανατολικά, και από την άλλη με τη βία εγκληματικών ομάδων που επιδίδονται συχνά σε επιθέσεις εναντίον χωριών και μαζικές απαγωγές για λύτρα.

«Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι η επέκταση αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Κιντάι Σάμπα, περιφερειακός διευθυντής του WFP για τη Δυτική και Κεντρική Αφρική.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εξάπλωση της βίας «σε μια ζώνη πολύ πιο μεγάλη, αναγκάζει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προκαλεί εκτοπισμούς και περιορίζει την ανθρωπιστική πρόσβαση».

Οι περικοπές στη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ, που αποφασίστηκαν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, καθώς και οι μειώσεις στις οποίες προχώρησαν άλλες δυτικές χώρες τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει πολλά από τα πιο φτωχά νοικοκυριά στη Νιγηρία.

Από την πλευρά του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επεσήμανε τον Ιούνιο ότι η φτώχεια στη Νιγηρία έχει επιδεινωθεί στη διάρκεια της προεδρίας του Μπόλα Τινούμπου, οι μεταρρυθμίσεις του οποίου - που κρίθηκαν απαραίτητες για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας από πολλούς οικονομολόγους– έχουν προκαλέσει μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού και του κόστους ζωής.

«Ο αριθμός των περιοχών που δεν είναι προσβάσιμες έχει διπλασιαστεί: πλέον 15 περιοχές θεωρούνται εν μέρει μη προβάσιμες για τις χερσαίες ομάδες του WFP», επεσήμανε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Περισσότεροι από 17 εκατ. άνθρωποι στη βόρεια Νιγηρία «είναι αντιμέτωποι με επίπεδα κρίσης που θεωρούνται κρίσιμα, έκτακτα ή καταστροφικά», πρόσθεσε η ίδια υπηρεσία.

Στην πολιτεία Μπόρνο, επίκεντρο της τζιχαντιστικής εξέγερσης, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, εκ των οποίων 10.000 είναι αντιμέτωποι «με καταστροφική πείνα».

Στο απόγειο της κρίσης το 2025, όταν τα αποθέματα τροφίμων της προηγούμενης χρονιάς είχαν εξαντληθεί προτού συγκεντρωθούν οι νέες σοδειές, το WFP προσέφερε επισιτιστική βοήθεια σε 1,3 εκατ. ανθρώπους.

Αντιμέτωπο με «σοβαρά ελλείμματα χρηματοδότησης» το WFP εκτιμά ότι φέτος θα καταφέρει να βοηθήσει μόλις τους μισούς ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ