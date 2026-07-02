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Πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να γιορτάσουν την 250η επέτειο από την ανεξαρτησία της χώρας στις 4 Ιουλίου

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Πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να γιορτάσουν την 250η επέτειο από την ανεξαρτησία της χώρας
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Σύμφωνα με δημοσκόπηση, ένα σημαντικό ποσοστό Αμερικανών, θεωρούν ότι η Ημέρα της Ανεξαρτησίας δεν αποτελεί κάποια ξεχωριστή γιορτή.

Πολλοί Αμερικανοί θα γιορτάσουν στις 4 Ιουλίου την 250η επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, κάνοντας μπάρμπεκιου ή παρακολουθώντας μια παρέλαση, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό τους δεν θεωρεί ότι η γιορτή αυτή είναι κάτι ξεχωριστό, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία από τα ευρήματα της δημοσκόπησης για το πώς σχεδιάζουν οι Αμερικανοί να περάσουν την αργία για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας:

  • το 80% των συμμετεχόντων -ανάμεσά τους το 76% των Δημοκρατικών, το 74% των ανεξάρτητων και το 91% των Ρεπουμπλικάνων- σχεδιάζουν να γιορτάσουν τη φετινή 4η Ιουλίου.
  • το ένα πέμπτο των Αμερικανών δεν θα τη γιορτάσει καθόλου και λίγοι περισσότεροι από τους μισούς –περίπου 57%- δήλωσαν ότι γενικώς θεωρούν την 4η Ιουλίου μια ευκαιρία για να ξεκουραστούν από τη δουλειά ή για να περάσουν χρόνο με φίλους και συγγενείς –ή απλά την βλέπουν ως μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα.
  • περίπου το 48% σχεδιάζουν να παρευρεθούν σε κάποιο γεύμα με μπάρμπεκιου με συγγενείς ή φίλους.
  • το 34% σχεδιάζει να παρακολουθήσει θέαμα με πυροτεχνήματα.
  • το 41% δηλώνει ότι θα τοποθετήσει την αμερικανική σημαία έξω από το σπίτι του, ένα ποσοστό που είναι υψηλότερο μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων (64%).
  • στη δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε διαδικτυακά σε όλη τη χώρα στις 12-15 Ιουνίου, συμμετείχαν 1.537 ενήλικες Αμερικανοί και έχει περιθώριο λάθους 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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