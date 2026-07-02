Τουρισμός

10 εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας που μπορείτε να επισκεφτείτε οδικώς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
10 εντυπωσιακές παραλίες της Ελλάδας που μπορείτε να επισκεφτείτε οδικώς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
10 ιδέες για εκδρομές με το αυτοκίνητο σε μαγευτικές παραλίες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τοπία άγριας ομορφιάς και τιρκουάζ νερά που δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε με πλοίο για να τα απολαύσετε.

Ποιος είπε ότι εντυπωσιακές παραλίες έχουν μόνο τα νησιά; Από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο, υπάρχουν πανέμορφες παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά που μπορούν να σας χαρίσουν ονειρεμένες καλοκαιρινές διακοπές χωρίς να ταξιδέψετε με πλοίο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το αυτοκίνητό σας και πολλή διάθεση για βουτιές! Εμείς ξεχωρίσαμε δέκα υπέροχες παραλίες της ηπειρωτικής Ελλάδας και σας τις παρουσιάζουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο Travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οριστικό τέλος στην περικοπή συντάξεων χηρείας - Δεν υπάρχει αξίωση για αναδρομικά

Στα €1.349 ο μέσος μισθός το 2025 - Το εμπόριο ο μεγαλύτερος εργοδότης, ποια είναι η πιο δημοφιλής ειδικότητα

Η Τέιλορ Σουίφτ υπερδιπλασίασε την περιουσία της σε τρία χρόνια

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider