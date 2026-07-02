Γαλλία: Η νέα γονική άδεια αλλάζει τα δεδομένα για τις οικογένειες - Έως και δύο μήνες με αποδοχές για κάθε γονέα

Η Γαλλία εισάγει από το 2026 μια νέα, αμειβόμενη άδεια γέννησης που αφορά τόσο τις μητέρες όσο και τους πατέρες, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τις οικογένειες και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων.

Η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους γονείς. Στη Γαλλία, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αισθητή πτώση των γεννήσεων, η κυβέρνηση προχωρά σε καινούργιο νέο μέτρο που φιλοδοξεί να βοηθήσει πρακτικά τους νέους γονείς, εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση ενός μωρού.

Από την 1η Ιουλίου 2026 τέθηκε σε ισχύ η νέα συμπληρωματική άδεια γέννησης (congé supplémentaire de naissance), ένα δικαίωμα που θα επιτρέπει σε κάθε γονέα να λάβει από έναν έως δύο μήνες επιπλέον αμειβόμενης άδειας, μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία ενός παιδιού. Το μέτρο έρχεται να προστεθεί – και όχι να αντικαταστήσει – τις ήδη υπάρχουσες άδειες μητρότητας, πατρότητας και υιοθεσίας.

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