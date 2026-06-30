Ζαχαράκη από Ηράκλειο Κρήτης: Η δημόσια εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση προόδου για τη χώρα

Εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας, εκδήλωση για το νέο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Κρήτης με το University of Delaware και επίσκεψη στις φοιτητικές εστίες του.

Τη στρατηγική προτεραιότητα που αποδίδει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη δημιουργία σύγχρονης, εξωστρεφούς και ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης, ανέδειξε η επίσκεψη της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Με ένα ευρύ πρόγραμμα επισκέψεων και θεσμικών επαφών, η Υπουργός, αφού εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας Ηρακλείου, επισκέφθηκε τις, υπό ανέγερση, φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου «Μαριέττα Γιαννάκου», το 9ο Γυμνάσιο και 10ο Λύκειο τα οποία θα λειτουργήσουν από τη νέα σχολική χρονιά ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης - ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου.

Ακολούθως, η Υπουργός είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό. Σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψής της τη συνόδευαν οι βουλευτές Ηρακλείου Κρήτης κ.κ. Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης.

Κέντρα Καινοτομίας: Η Ελλάδα επενδύει στις δεξιότητες του μέλλοντος

Το 5ο από τα συνολικά, 13 Κέντρα Καινοτομίας που δημιουργούνται σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, εγκαινίασε η Υπουργός, κατά την επίσκεψή της στο Ηράκλειο.

Από το νέο Κέντρο, το οποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών, η Σοφία Ζαχαράκη ανέδειξε τον στρατηγικό στόχο της Πολιτείας να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό οικοσύστημα που καλλιεργεί τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωματική μάθηση.

Η Υπουργός, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στην εκπαίδευση, οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Εγκαινιάσαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, το πέμπτο από τα δεκατρία Κέντρα Καινοτομίας που ιδρύονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, επενδύοντας σε ένα δημόσιο σχολείο που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει. Η Κρήτη, τόπος γνώσης, έρευνας και δημιουργίας, γίνεται σημείο αναφοράς ενός εκπαιδευτικού οικοσυστήματος που καλλιεργεί τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τον προγραμματισμό, τις ψηφιακές εφαρμογές και τη βιωματική μάθηση, ως καθημερινά εργαλεία γνώσης και δεξιοτήτων. Το νέο Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελέσει χώρο συνάντησης μαθητών, εκπαιδευτικών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, μετατρέποντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε εκπαιδευτική πράξη. Παράλληλα, η ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού, οι μόνιμοι διορισμοί χιλιάδων εκπαιδευτικών, η ανανέωση των σχολικών βιβλίων και η αναβάθμιση των υποδομών, συνθέτουν μια ενιαία μεταρρυθμιστική πολιτική που εξασφαλίζει στα παιδιά μας, όπου κι αν φοιτούν, τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσουν σ’ έναν κόσμο που αλλάζει. Η εκπαίδευση του αύριο δεν μπορεί να περιμένει. Και μια χώρα που θέλει να προχωρήσει μπροστά, οφείλει να επενδύει στη γνώση και στις δυνατότητες της νέας γενιάς».

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Νέα διεθνή συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη στήριξη του Υπουργείου

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο Ηράκλειο, η Υπουργός μίλησε στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη διεθνοποίηση του Ιδρύματος, με αφορμή την παρουσίαση του νέου κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος «Advanced Materials for Sustainable Development», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το University of Delaware (ΗΠΑ).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 3,2 εκατ. ευρώ (3.247.015,64), ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει τόσο την ανάπτυξη και λειτουργία του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος όσο και την προμήθεια σύγχρονου επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, ενισχύοντας τις ερευνητικές υποδομές και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε:

«Πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα συζητούσε κυρίως για το brain drain. Σήμερα μιλάμε για μια διαφορετική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που δεν εξάγει μόνο ταλέντο, αλλά προσελκύει ταλέντο. Μια Ελλάδα που χτίζει πανεπιστήμια με διεθνή ακτινοβολία και δημιουργεί διεθνείς ευκαιρίες μέσα στη χώρα. Το νέο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης με το University of Delaware αποτελεί ένα ακόμη βήμα ώστε τα ελληνικά πανεπιστήμια να κατακτήσουν ακόμη ισχυρότερη θέση στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Τα τελευταία χρόνια επενδύουμε συστηματικά στη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, διαθέτοντας περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτώντας 48 κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παράλληλα, ενισχύουμε την έρευνα, τις υποδομές και την καινοτομία, ώστε τα ελληνικά πανεπιστήμια να αποτελούν πόλο γνώσης, έρευνας και προσέλκυσης νέων επιστημόνων από όλο τον κόσμο.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και η Πολιτεία συνεχίζει να επενδύει σε αυτό. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δεν αποτελεί απλώς μια νέα ακαδημαϊκή συνεργασία. Είναι η απόδειξη ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να συνδιαμορφώνουν τη διεθνή επιστημονική ατζέντα και να μετατρέπουν την Ελλάδα από χώρα αποστολής ταλέντου σε χώρα προσέλκυσης ταλέντου».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Σοφία Ζαχαράκη συνεχάρη τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Κοντάκη, την Πρυτανική Αρχή, τα μέλη ΔΕΠ, τους ερευνητές, το διοικητικό προσωπικό και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για τη διεθνή παρουσία και την ακαδημαϊκή πρόοδο του Ιδρύματος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε σε όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του νέου κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος με το University of Delaware, επισημαίνοντας ότι τέτοιες συνεργασίες αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια μπορούν να πρωταγωνιστούν διεθνώς.

Φοιτητικές εστίες: Επένδυση στην ισότητα των ευκαιριών και στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση

Η Υπουργός επισκέφθηκε τις υπό κατασκευή φοιτητικές εστίες οι οποίες δημιουργούνται με τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στην Πανεπιστημιούπολη των Βουτών, συνολικού προϋπολογισμού 255 εκατ. ευρώ.

Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των εργασιών από τον Όμιλο ΑΚΤΟΡ και επεσήμανε την ανάγκη το έργο να έχει ολοκληρωθεί εντός των τριών επόμενων ετών.

Οι νέες σύγχρονες φοιτητικές εστίες σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο θα διαθέτουν περίπου 4.846 κλίνες (2710 στο Ρέθυμνο, 2136 στο Ηράκλειο), με στόχο την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος στέγασης των φοιτητών/-τριών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η Υπουργός επεσήμανε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών στα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας θα έχουν προστεθεί περισσότερες από 8.500 κλίνες μέσα στην επόμενη 5ετία.

Η Σοφία Ζαχαράκη επανέλαβε ότι, η φοίτηση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση προϋποθέτει ουσιαστική στήριξη των νέων και των οικογενειών τους και επισήμανε ότι η ανάπτυξη νέων φοιτητικών εστιών σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και η αναβάθμιση των υφιστάμενων, αποτελεί διαρκή Κυβερνητική προτεραιότητα.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, η Υπουργός είχε εγκάρδια συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης δόθηκε έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της κοινής δράσης σε καίρια ζητήματα που αφορούν την παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή.

Επίσκεψη στα νέα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

Η επίσκεψη της Υπουργού ξεκίνησε από τα νέα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, όπου είχε εκτενή σύσκεψη με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλη Καρτσωνάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Εμμανουήλ Μπελαδάκης και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Αντώνιος Φουντουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς, την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, την πρόοδο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», την υλοποίηση των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στην Κρήτη, καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού. Η Υπουργός με το πέρας της συνάντησης επισκέφτηκε και τα νέα γραφεία που στεγάζουν τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, καθώς και τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

10ο Γυμνάσιο «Μαριέττα Γιαννάκου» και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Η Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο εντάσσεται στη Β΄ φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», μαζί με ακόμη επτά σχολικές μονάδες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 2.871.111,53 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων, λειτουργικότερων και σύγχρονων χώρων μάθησης για μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς.

Στη συνέχεια, η Υπουργός επισκέφθηκε το 9ο Γυμνάσιο και το 10ο Λύκειο Ηρακλείου, τα οποία προετοιμάζονται για τη λειτουργία τους ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜΩΣ) από τη νέα σχολική χρονιά. Ενημερώθηκε για την πρόοδο των εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες αφορούν την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, των εργαστηρίων, των κοινόχρηστων χώρων και του τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε οι δύο σχολικές μονάδες να ανταποκρίνονται στις υψηλές προδιαγραφές του νέου θεσμού.

Επίσκεψη στο ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου

Η Υπουργός επισκέφθηκε το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Ηρακλείου, όπου ενημερώθηκε για το έργο των στελεχών του και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους μαθητές, στις οικογένειες και στην εκπαιδευτική κοινότητα, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης υποστήριξης και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Το σχολικό έτος 2025-26 λειτουργεί με 10 διαγνωστικές ομάδες και 2 ομάδες υποστήριξης σχολικών μονάδων. Τα τελευταία σχολικά έτη δέχεται, κατά μέσο όρο, 2.800 αιτήσεις/έτος για την διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών και εκδίδει περίπου 2.200 Εκθέσεις Αξιολόγησης – Γνωματεύσης.

Συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο Ηράκλειο η Σοφία Ζαχαράκη, είχε ξεχωριστές συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, όπου συζήτησαν όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα του νησιού και της πόλης του Ηρακλείου, ειδικότερα.

Παράλληλα, η Υπουργός, έθεσε και το ζήτημα συνεργασίας με τον Τοπική Αυτοδιοίκηση για την διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.