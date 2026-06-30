Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάιο

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Μάιο 2026 αποτυπώνουν την πορεία του δείκτη τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, καθώς και τη μεταβολή του σε επίπεδο δωδεκαμήνου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία καταγράφει τις μεταβολές στις τιμές των προϊόντων που παράγονται από τη βιομηχανία και αποτελεί βασικό δείκτη για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην εγχώρια και την εξωτερική αγορά. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Μάιο 2026 αποτυπώνουν την πορεία του δείκτη τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, καθώς και τη μεταβολή του σε επίπεδο δωδεκαμήνου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 13,5%, έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε μείωση 0,9%, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Τέλος, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,0%, έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.