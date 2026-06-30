UBS: Ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε πάνω από 10% το 2025 - Αύξηση και στην Ελλάδα, αλλά άνιση

To 2025 η μέση περιουσία ανά ενήλικα αυξήθηκε κατά περίπου 9% στην Ελλάδα, όμως η διάμεση περιουσία μεταξύ 2020 και 2025 σημείωσε «βουτιά» 18%, που υποδηλώνει ότι η αύξηση του πλούτου δεν ωφέλησε ισόρροπα όλα τα νοικοκυριά. Σε όρους δολαρίου, η Ελλάδα φιλοξενεί 82.000 εκατομμυριούχους, σύμφωνα με το Global Wealth Report της UBS.

Το 2025, ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2017, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική χρονιά ανόδου. Η τελευταία έκδοση της έκθεσης UBS Global Wealth Report δείχνει ότι η προσωπική περιουσία ενισχύθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και την αύξηση της αξίας των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Η μέση περιουσία αυξήθηκε ταχύτερα από την παγκόσμια οικονομική παραγωγή, αν και τα οφέλη δεν κατανέμονται ισόρροπα μεταξύ περιοχών και εισοδηματικών ομάδων.

Για την ακρίβεια, το 2025 η παγκόσμια προσωπική περιουσία αυξήθηκε κατά 10,8% σε όρους δολαρίου, σημαντικά υψηλότερα από την άνοδο 4,6% που σημειώθηκε το 2024 και 4,2% το 2023.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), όπου ο πλούτος αυξήθηκε κατά 17,5%, ακολουθούμενη από την αμερικανική ήπειρο με 8,5%. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) σημείωσε αύξηση 5,9%, επιταχύνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το 2024.

Οι διαφορές αυτές αντανακλούν εν μέρει και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς η υποχώρηση του δολαρίου ενίσχυσε την αποτίμηση του πλούτου εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα βασικά συμπεράσματα

Η 17η έκδοση του Global Wealth Report καταγράφει τα ακόλουθα:

Οι ενήλικες στη Βόρεια Αμερική παρέμειναν οι πλουσιότεροι κατά μέσο όρο, με μέση περιουσία 660.000 δολάρια ανά άτομο. Ακολουθούν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία με σχεδόν 590.000 δολάρια , ενώ η Δυτική Ευρώπη ξεπέρασε τα 330.000 δολάρια .

παρέμειναν οι πλουσιότεροι κατά μέσο όρο, με μέση περιουσία ανά άτομο. Ακολουθούν η με σχεδόν , ενώ η ξεπέρασε τα . Η Ελβετία διατήρησε την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τη μέση περιουσία ανά ενήλικα, με 910.382 δολάρια , ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Λουξεμβούργο .

διατήρησε την πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τη μέση περιουσία ανά ενήλικα, με , ενώ ακολουθούν οι και το . Από το 2020 έως σήμερα, η Νότια Κορέα κατέγραψε τη μεγαλύτερη πραγματική αύξηση της μέσης περιουσίας ανά ενήλικα μεταξύ των αγορών που εξετάζονται, με άνοδο άνω του 50% . Ισχυρές αυξήσεις, άνω του 25% , σημειώθηκαν επίσης στην Κροατία , τη Νορβηγία , τη Λετονία , την Ταϊβάν και τη Βουλγαρία .

κατέγραψε τη μεγαλύτερη πραγματική αύξηση της μέσης περιουσίας ανά ενήλικα μεταξύ των αγορών που εξετάζονται, με άνοδο άνω του . Ισχυρές αυξήσεις, άνω του , σημειώθηκαν επίσης στην , τη , τη , την και τη . Ο αριθμός των εκατομμυριούχων σε δολάρια αυξήθηκε κατά 1,5% το 2025, γεγονός που μεταφράζεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νέους εκατομμυριούχους μέσα σε έναν χρόνο ή περισσότερους από 2.600 νέους εκατομμυριούχους κάθε ημέρα .

το 2025, γεγονός που μεταφράζεται σε σχεδόν μέσα σε έναν χρόνο ή περισσότερους από . Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ των νέων εκατομμυριούχων του 2025, προσθέτοντας περισσότερα από 440.000 άτομα . Ακολουθούν η ηπειρωτική Κίνα , η Ιαπωνία , η Γερμανία , το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία , καθεμία από τις οποίες διαθέτει πλέον περισσότερους από 2 εκατομμύρια εκατομμυριούχους .

αντιπροσώπευαν σχεδόν το ήμισυ των νέων εκατομμυριούχων του 2025, προσθέτοντας περισσότερα από . Ακολουθούν η , η , η , το και η , καθεμία από τις οποίες διαθέτει πλέον περισσότερους από . Πάνω από το 50% του παγκόσμιου προσωπικού πλούτου εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ηπειρωτική Κίνα , γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκή κυριαρχία των δύο μεγαλύτερων οικονομιών.

εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στις και την , γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκή κυριαρχία των δύο μεγαλύτερων οικονομιών. Το ποσοστό των ενηλίκων με περιουσία κάτω από 10.000 δολάρια μειώθηκε από σχεδόν 75% το 2000 σε λίγο πάνω από 41% το 2025 , καθώς διευρύνθηκαν τόσο η μεσαία όσο και οι υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες.

μειώθηκε από σχεδόν σε λίγο πάνω από , καθώς διευρύνθηκαν τόσο η μεσαία όσο και οι υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Ωστόσο, η πορεία από το 2020 και μετά αποκαλύπτει αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ της μέσης και της διάμεσης περιουσίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αύξηση του πλούτου δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των νοικοκυριών.

Άνιση αύξηση και στην Ελλάδα

Ισχυρή αλλά άνιση αύξηση του πλούτου δείχνουν τα στοιχεία της UBS για την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Οι τρεις χώρες το 2025 κατέγραψαν σημαντική αύξηση της μέσης περιουσίας ανά ενήλικα από τις αρχές της δεκαετίας. Σε πραγματικούς όρους (σε τοπικό νόμισμα και μετά τον πληθωρισμό), η μέση περιουσία αυξήθηκε κατά σχεδόν 7% στην Πορτογαλία, περίπου 9% στην Ελλάδα και 16% στην Ισπανία.

Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική όσον αφορά τη διάμεση περιουσία, η οποία μειώθηκε την περίοδο 2020-2025. Συγκεκριμένα, υποχώρησε κατά 3,7% στην Ισπανία, 4,4% στην Πορτογαλία και περισσότερο από 18% στην Ελλάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αύξηση του πλούτου δεν ωφέλησε ισόρροπα όλα τα νοικοκυριά.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούν σχετικά μικρό μέρος της συνολικής ακαθάριστης προσωπικής περιουσίας και στις τρεις χώρες. Αντιστοιχούν στο 31% της συνολικής περιουσίας στην Ισπανία, στο 36% στην Ελλάδα και στο 37% στην Πορτογαλία.

Παράλληλα, τα επίπεδα του ιδιωτικού χρέους παραμένουν χαμηλά. Το χρέος αντιστοιχεί στο 7,6% της ακαθάριστης προσωπικής περιουσίας στην Ισπανία, στο 9,4% στην Ελλάδα και στο 11,4% στην Πορτογαλία.

Στην Ισπανία, σχεδόν οι μισοί ενήλικες (48%) διαθέτουν καθαρή περιουσία μεταξύ 100.000 και 1 εκατ. δολαρίων, ενώ περίπου το ένα τρίτο κατέχει περιουσία από 10.000 έως 100.000 δολάρια. Λίγο περισσότερο από το 2,7% των ενηλίκων είναι εκατομμυριούχοι σε δολάρια και συνολικά κατέχουν περίπου το ένα τρίτο της καθαρής προσωπικής περιουσίας της χώρας. Στην Πορτογαλία, το 2,1% των ενηλίκων είναι εκατομμυριούχοι σε δολάρια, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 1%.

Σε αντίθεση με την Ισπανία, η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα στην Πορτογαλία και την Ελλάδα είναι όσοι διαθέτουν καθαρή περιουσία μεταξύ 10.000 και 100.000 δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας το 43% και το 51% του ενήλικου πληθυσμού αντίστοιχα.

Η Ισπανία προηγείται και σε απόλυτο αριθμό εκατομμυριούχων, με λίγο περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενήλικες να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και ακολουθεί η Πορτογαλία με περίπου 181.000 εκατομμυριούχους. Η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου 82.000 εκατομμυριούχους με συνολική περιουσία 288,15 εκατ. δολαρίων. Και στις τρεις χώρες, ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε με ρυθμό άνω του 3% το 2025 σε σύγκριση με το 2024.