Κεραμέως: Γίνεται πράξη η 4ημερη εργασία που θεσπίσαμε

Η πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή στην εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν τα θέματα της συνέντευξης που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Η πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καθώς και το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή στην εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν τα θέματα της συνέντευξης που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Σχολιάζοντας το πρωτοσέλιδο εφημερίδας για πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας στους εργαζόμενους του ΟΤΕ, η υπουργός σημείωσε ότι ο τίτλος αυτός επιβεβαιώνει τα όσα η Υπουργός είχε πει στο ΠΑΣΟΚ επί του θέματος, δηλαδή ότι υφίσταται ήδη το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της.

«Τους είχαμε πει το εξής, ότι μπορεί ένας οργανισμός με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να έρθει να προβλέψει την τετραήμερη εργασία και αυτό ακριβώς έκανε η συγκεκριμένη επιχείρηση και έγινε πράξη. Άρα λοιπόν αυτή είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει και επαφίεται προφανώς στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να κάνουν χρήση αυτού του πλαισίου. Να λοιπόν πως στη βάση της ρύθμισης που ψηφίσαμε πριν από περίπου έξι μήνες, γίνεται πράξη η τετραήμερη εργασία ήδη σε ορισμένες επιχειρήσεις», είπε η υπουργός.

Με αφορμή τις ανακοινώσεις της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank για εισαγωγικούς μισθούς 1.700 και 1.600 ευρώ αντίστοιχα, βάσει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που υπεγράφησαν, η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι αυτό εκπορεύεται από τη νέα δυναμική της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνηση με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους. «Διαπραγματευθήκαμε πέρσι για 9 μήνες, όλο το 2025. Καταλήξαμε σε συμφωνία τον Νοέμβριο του 2025, για αυτό το νέο πλαίσιο που καθιστά πιο εύκολη τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε περισσότερους εργαζομένους». Όπως διευκρίνισε η υπουργός αμέσως μετά τη ψήφισή του ξεκίνησαν να υπογράφονται Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση, στα ζαχαρώδη, στους αρτοποιούς. «Υπάρχει μια νέα δυναμική, λοιπόν, στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και γίνεται πράξη αυτό που είχαμε πει ακριβώς. Ότι, δηλαδή, η πολιτεία βάζει έναν κατώτατο μισθό και από εκεί και πάνω μπορούν όλοι να διαπραγματευθούν κάτι καλύτερο. Άλλοι συν 20% άλλοι συν πολύ περισσότερο τοις εκατό. Να η έμπρακτη απόδειξη ότι ο μηχανισμός της Συμφωνίας λειτουργεί. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπω αυτό, γιατί δεν υπάρχει καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια, η οποία είναι μία τεράστια πρόκληση για πάρα - πάρα πολλούς συμπολίτες μας».

Όπως διευκρίνισε η υπουργός, η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κινείται σε δύο άξονες που περιλαμβάνουν την αύξηση μισθών και τη μείωση φόρων.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στο νέο οικισμό εργατικών κατοικιών στα Γρεβενά, ένα έργο το οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί για 23 χρόνια και την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν τα πρώτα 40 παραχωρητήρια. «Εντός των επόμενων εβδομάδων δίνονται και οι υπόλοιπες 40, άρα ολοκληρώνεται το έργο. Όταν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας πριν από δύο χρόνια και ρώτησα να δω που βρίσκεται αυτό το έργο, ήταν κολλημένο. Ήταν κολλημένο ευρύτερα στα γρανάζια, όπως λέμε, της ελληνικής γραφειοκρατίας. Όλοι μαζί το ξεμπλοκάραμε, βρήκαμε λύση και ολοκληρώσαμε την κατασκευή και την περασμένη εβδομάδα πήγαμε να παραδώσουμε τα πρώτα 40 σπίτια. Δεν θα ξεχάσω ένας κύριος την ώρα που παρέλαβε το παραχωρητήριο ήρθε και μου είπε "τέρμα οι φιλοξενίες σε ξένα σπίτια"».

Σχετικά με το νομοσχέδιο ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, το οποίο συζητείται στη Βουλή, η υπουργός επεσήμανε ότι «η αμοιβή σου θα πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά σου και από την αξία σου και όχι απ’ το φύλο σου. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν εν έτει 2026 να συζητάμε για το αν η αμοιβή σου εξαρτάται από το φύλο σου; Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή μπορεί να έχεις δύο εργαζόμενους, έναν άντρα και μία γυναίκα, σε μία ίδια θέση εργασίας, με ίδιες αρμοδιότητες, και ίδια προσόντα και η γυναίκα να αμείβεται κατά 13%, 14%, 15% λιγότερο από τον άντρα». Αναφερόμενη στη χθεσινή ακρόαση φορέων, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι «ήταν πολύ συγκινητική η χθεσινή ακρόαση φορέων, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων από κάθε χώρο, εκφράστηκαν πάρα πολύ θετικά και για το νομοσχέδιο και για το γεγονός ότι πριν καν φτάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή είχαμε ενσωματώσει πάνω από 90 προτάσεις. Άρα είναι ένα προϊόν διαβούλευσης. Το νομοσχέδιο γίνεται πάρα πολύ καλύτερο όταν ακούς τους φορείς».

