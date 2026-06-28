Αποχώρησε η Θ. Τζάκρη από τους Δημοκράτες του Στ. Κασσελάκη

Κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι «νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση».

«Ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από αντιπρόεδρος και μέλος των "Δημοκρατών" και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα» ανέφερε η Θεοδώρα Τζάκρη σε ανάρτησή της, με την οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα.

Η Θ. Τζάκρη κατήγγειλε πως μία «κινηματική προσπάθεια» εξελίχθηκε σε «αρχηγικό κόμμα», κατηγορώντας τον Στ. Κασσελάκη ότι είχε συμπεριλάβει «στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του».

Στην ανάρτηση της Θ. Τζάκρη απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ζήτησε την παραίτησή της.

Αφού την ευχαρίστησε για υποστήριξή της «από την προεκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε», δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές εναντίον της λέγοντας ότι στην πολιτική πρόταση του κόμματός του, «δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές έννοιες πολιτικής επιβίωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ