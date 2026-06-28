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Δένδιας: Συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του τη Δευτέρα

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Δένδιας: Συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του τη Δευτέρα
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Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 11.00 πμ, στην Αθήνα, τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, Ermal Nufi.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συναντήσεων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Αλβανίας, καθώς επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
Αλβανία
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