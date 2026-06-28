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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 51χρονης για ληστεία σε βάρος 93χρονου στην Τούμπα

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Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 51χρονης για ληστεία σε βάρος 93χρονου στην Τούμπα
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Η 51χρονη είχε στήσει καρτέρι έξω από την πολυκατοικία, όπου διέμενε ο 93χρονος, και του επιτέθηκε, καταφέρνοντας να του αφαιρέσει χρηματικό ποσό και την τραπεζική κάρτα.

Συνελήφθη στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, 51χρονη, η οποία ασκώντας σωματική βία σε έναν 93χρονο, κατάφερε να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ, καθώς και μία τραπεζική κάρτα.

Η 51χρονη είχε στήσει καρτέρι έξω από την πολυκατοικία, όπου διέμενε ο 93χρονος, και την ώρα που εκείνος άνοιξε την πόρτα για να μπει στο κτίριο τον ακολούθησε και του επιτέθηκε, καταφέρνοντας να του αφαιρέσει το χρηματικό ποσό και την τραπεζική κάρτα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη για ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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