Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα

Στην περιοχή η ΕΛΑΣ έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διώροφο κτίριο στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16.18 και στο σημείο έχουν μεταβεί και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα γίνεται έλεγχος από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα. Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως, στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελέαου και στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής με την οδό Χαροκόπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ