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Στην Κάσο και την Κάρπαθο ο Ν. Ανδρουλάκης τη Δευτέρα και την Τρίτη

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Στην Κάσο και την Κάρπαθο ο Ν. Ανδρουλάκης τη Δευτέρα και την Τρίτη
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα.

Την Κάσο και την Κάρπαθο επισκέπτεται ο Νίκος Ανδρουλάκης τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, στις 14:30, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφθεί τον Λόχο Εθνοφυλακής «Κασιωτών Αγωνιστών». Στις 19:00 θα έχει συνάντηση με φορείς της Κάσου στο κέντρο νεότητας «Γιάννης Μαρίνος».

Την Τρίτη, στις 11:00, θα περιοδεύσει στο κέντρο της Καρπάθου (περιοχή Πηγάδια) και στις 13:00 στο χωριό Όλυμπος. Στις 19:30 ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Καρπάθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Νίκος Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ
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