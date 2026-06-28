Πυρκαγιά σε διώροφο στην Καλλιθέα - Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Τραυματίστηκαν ένας άνδρα 80 και μια γυναίκα 75 ετών η οποία πήδηξε από τον πρώτο όροφο.

Μία γυναίκα και ένας άνδρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε διώροφη κατοικία στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα 80 ετών με τραύμα στο πόδι και μια γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι και η ιδιοκτήτρια της οικίας, σύμφωνα με αναφορές, πήδηξε από τον πρώτο όροφο προκειμένου να απομακρυνθεί για να γλιτώσει από τη φωτιά και την "έπιασαν" οι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να βοηθήσουν. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16.00 σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα Αττικής και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στο ισόγειο του κτηρίου αλλά και στα παρακείμενα κτίρια.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ