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Συνελήφθη 32χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με περισσότερα από 18,5 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της

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Συνελήφθη 32χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με περισσότερα από 18,5 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της
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Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη σύλληψη μίας 32χρονης αλλοδαπής, μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην Ελλάδα μέσω της αεροπορικής οδού, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Η 32χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών μέσω αεροπορικών οδών. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, ύστερα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ανάλυση πληροφοριών και δημιουργία προφίλ (profiling), την εντόπισαν αμέσως μετά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη μετέφερε, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους στη Ρόδο, 18 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 18 κιλά και 590 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), τις οποίες είχε επιμελώς αποκρύψει στις αποσκευές της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (ΔΑΑ)
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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