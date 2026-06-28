Ιωάννινα: Σύλληψη καταζητούμενου Βρετανού με ευρωπαϊκό ένταλμα

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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Συνελήφθη στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων της ΕΛΑΣ, ένας 60χρονος Βρετανός που καταζητείτο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ισπανικών αρχών.

Το ένταλμα αφορά τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με μέγιστη προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 9 έτη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ