Ιράκ: Συλλήψεις πολιτικών και κυβερνητικών αξιωματούχων στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διαφθοράς

Η σημερινή επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από εντολή που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ζαΐντι, αφού ιρακινές δικαστικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης, στο πλαίσιο της καταστολής φερόμενων δικτύων διαφθοράς

Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν πολιτικούς, βουλευτές και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης κατά της διαφθοράς, όπως την περιέγραψαν νομικές πηγές και πηγές ασφαλείας, την οποία διέταξε ο πρωθυπουργός Άλι αλ Ζαΐντι.

Μονάδες της επίλεκτης υπηρεσίας αντιμετώπισης της τρομοκρατίας (CTS) πραγματοποίησαν εφόδους στις κατοικίες πολιτικών και ανώτερων αξιωματούχων εντός της Πράσινης Ζώνης στη Βαγδάτη, τα ξημερώματα της Κυριακής και προχώρησαν σε σειρά συλλήψεων, είπαν οι πηγές, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, καθώς δεν τους επιτρέπεται να μιλήσουν σε ΜΜΕ για ευαίσθητα θέματα.

Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις συλλήψεις.

Ο Ζαΐντι, που ανέλαβε καθήκοντα τον Μάιο, έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, μία από τις πιο επίμονες προκλήσεις της διακυβέρνησης της χώρας, παρά τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις διαδοχικών κυβερνήσεων να οδηγήσουν αξιωματούχους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η σημερινή επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από εντολή που έδωσε ο ίδιος ο Ζαΐντι, αφού ιρακινές δικαστικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης, στο πλαίσιο της καταστολής φερόμενων δικτύων διαφθοράς, όπως τα περιγράφουν πηγές.

Οι συλλήψεις αυτές ακολουθούν εκείνες που έγιναν προσφάτως υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μεταξύ άλλων ενός αναπληρωτή υπουργού Πετρελαίου, με κατηγορίες που σχετίζονται με τη διαφθορά. Αυτές οι συλλήψεις οδήγησαν στην έκδοση επιπρόσθετων ενταλμάτων σύλληψης τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα, είπαν οι τρεις πηγές.

Οι περισσότεροι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Ιράκ, βουλευτές και πολιτικοί ηγέτες διατηρούν κατοικίες ή γραφεία εντός της Πράσινης Ζώνης της Βαγδάτης, όπου στεγάζονται το κοινοβούλιο, ξένες πρεσβείες και το γραφείο του πρωθυπουργού.

Μια υψηλόβαθμη πηγή, την οποία επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA, είπε πως ορισμένες από τις τελευταίες αυτές συλλήψεις βασίζονται στην κατάθεση του Αντνάν αλ- Τζουμάιλι, του αναπληρωτή υπουργού Πετρελαίου για τα διυλιστήρια, αφού τέθηκε υπό κράτηση με κατηγορίες για διαφθορά. Η πηγή ανέφερε στο INA πως η κατάθεση του αλ-Τζουμάιλι εμπλέκει ένα ευρύτερο δίκτυο αξιωματούχων σε υποθέσεις διαφθοράς.

Ορισμένοι ύποπτοι κατάφεραν να διαφύγουν προτού τους πλησιάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι αρχές να αποκλείσουν εισόδους στην Πράσινη Ζώνη και να ξεκινήσουν μια ευρύτερη επιχείρηση έρευνας, είπαν οι τρεις πηγές, προσθέτοντας πως η εκστρατεία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ