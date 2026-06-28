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Νεκρός 75χρονος λουόμενος στη Χαλκιδική

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Νεκρός 75χρονος λουόμενος στη Χαλκιδική
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Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 75χρονος το πρωί, από την παραλία Μυκονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος, στο σημείο έσπευσε άμεσα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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