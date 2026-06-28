Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις τεσσάρων ατόμων για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και δύο ανήλικοι.

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, μεταξύ αυτών και δύο ανήλικων, για υποθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος ακόμη τριών ατόμων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός, ότι δύο από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκε επιπλέον υλικό που σχετίζεται με πράξεις αυτοτραυματισμού.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από τις 11 έως τις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, για τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που φέρονται να είχαν αποκτήσει πρόσβαση και να διαμοίραζαν παράνομο οπτικοακουστικό υλικό.

Μετά την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ακολούθησαν συντονισμένες έρευνες σε κατοικίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Άμφισσα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Σαντορίνη και την Ξάνθη, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν δέκα κινητά τηλέφωνα, τέσσερις κάρτες SIM, δύο σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο φορητοί υπολογιστές, ένα tablet, δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος και μία κάρτα μνήμης.

Η επιτόπια ψηφιακή εξέταση των κατασχεθέντων πειστηρίων αποκάλυψε, σύμφωνα με τις αρχές, μεγάλο αριθμό αρχείων που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην κατοχή των τεσσάρων εμπλεκομένων, γεγονός που οδήγησε στις συλλήψεις τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου ασκήθηκαν σε βάρος τους κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα που ερευνώνται για την υπόθεση, οι σχετικές δικογραφίες αναμένεται να υποβληθούν στην τακτική διαδικασίας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος με την κωδική ονομασία «Αιγίς» για την καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ