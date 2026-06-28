Οι ΗΠΑ επεκτείνουν την απαγόρευση εισαγωγών κινεζικού τεχνολογικού εξοπλισμού

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την εισαγωγή ακόμη περισσότερου εξοπλισμού από μια ομάδα Κινέζων κατασκευαστών, στο πλαίσιο της τελευταίας κίνησης της Ουάσινγκτον για την αυστηροποίηση των περιορισμών στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό κινεζικής κατασκευής.

Η απόφαση επεκτείνει την απαγόρευση που είχε επιβάλει η FCC το 2022 σε νέα μοντέλα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού βιντεοεπιτήρησης που κατασκευάζονται από τις εταιρείες Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision και Dahua, επικαλούμενη κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απαγόρευση καλύπτει πλέον και παλαιότερα μοντέλα εξοπλισμού, όχι μόνο εκείνα που σχεδιάστηκαν από τα τέλη του 2022 και μετά. Συγκεκριμένα, αφορά εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία κυβερνητικών εγκαταστάσεων, τη φυσική επιτήρηση κρίσιμων υποδομών και άλλους σκοπούς που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, όπως ανακοίνωσε η FCC.

Η διευρυμένη απαγόρευση πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές Ιουλίου. Η FCC δήλωσε ότι το μέτρο «είναι αναγκαίο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, μέσω του περιορισμού των κινδύνων για τον τομέα των επικοινωνιών στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, καθώς και οι εμπλεκόμενες εταιρείες, δεν απάντησαν άμεσα στα σχετικά αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Παράλληλα, η FCC διευκρίνισε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που ήδη διαθέτουν.

Σειρά μέτρων

Η FCC έχει λάβει μια σειρά από μέτρα κατά της κινεζικής τεχνολογίας. Τον Δεκέμβριο απαγόρευσε την εισαγωγή όλων των νέων μοντέλων κινεζικών drones, ενώ τον Μάρτιο επέβαλε απαγόρευση στις εισαγωγές νέων μοντέλων δρομολογητών (routers) κινεζικής κατασκευής, δηλαδή των συσκευών που συνδέουν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έξυπνες συσκευές στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, η νέα αυτή απόφαση δεν απαγορεύει την εισαγωγή παλαιότερων μοντέλων drones και routers.

Τον Οκτώβριο, η FCC ψήφισε ομόφωνα (με ψήφους 3-0) υπέρ της παρεμπόδισης της έγκρισης νέων συσκευών που περιέχουν εξαρτήματα από εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα της. Παράλληλα, έδωσε στην υπηρεσία τη δυνατότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαγορεύει και εξοπλισμό που είχε ήδη λάβει έγκριση.

Η Hikvision προσέφυγε στη δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο, αμφισβητώντας την απόφαση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η FCC υπερέβη τις αρμοδιότητές της και ότι δεν υπήρχε επαρκής νομική και πραγματική βάση για την επιβολή του μέτρου.

Παράλληλα, η FCC εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει στους αμερικανικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να διασυνδέονται με κινεζικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Αν εφαρμοστεί το μέτρο, θα έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική απαγόρευση λειτουργίας κέντρων δεδομένων (data centers) κινεζικών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

